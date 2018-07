Atletica - Diamond League, Montecarlo: parata di stelle, tracce d'azzurro

A Montecarlo, tradizionale fermata per l'atletica mondiale. I principali talenti si ritrovano per valutare forma e condizione, per le stelle del vecchio continente è l'occasione per cementare il lavoro in vista degli imminenti europei. L'Italia cala due carte importanti, Libania Grenot, due volte oro continentale nei 400, cerca un progresso dopo il 51"32 firmato in questa annata. Gara di alto profilo, Miller e Naser allo scontro frontale, Wimbley la variabile. Gianmarco Tamberi, dopo i noti problemi fisici, è ora pronto al cambio di passo. 2.26 al momento, occorre qualche centimetro in più per sognare una medaglia a Berlino. Senza Barshim, fuori per infortunio, nell'alto il favorito è Lysenko.

Nella serata del 19 luglio antipasto con il getto del peso. La cinese Gong - 20.31, misura vicina al personale stagionale - rimanda Saunders - 19.67 positivo - e Schwanitz - 19.51. Cresce la Adams, quarta. Al maschile, Crouser sfrutta la performance negativa di Walsh e spara a 22.05. Hill e Romani alle sue spalle.

L'asta D accoglie le migliori al mondo, la rivelazione McCartney si trova nella morsa di Suhr e Morris, attenzione alla Stefanidi. Il duello tra Taylor e Pichardo infiamma il triplo, la barriera dei 18 metri rischia nuovamente di cadere.

La sensazione americana Lyles attira i riflettori nei 200, dove sui blocchi spicca anche il turco Guliyev. Nei 100 D, Thompson contro Ta Lou e Ahouré - a proposito di Europa, Schippers - Kambundji è confronto da seguire. Shubenkov - clamoroso 12"92 - eccelle nei 110hs - Aries Merritt, da corsia esterna, cerca un'àncora per risalire la corrente - nei 100hs D, invece, mancano Kendra Harrison e Brianna McNeal, sorprese in arrivo.

Caster Semenya torna alla sua gara, gli 800, andando a caccia dell'ennesimo crono da urlo. Le rivali sono le solite, su tutte Wilson e Niyonsaba. Al maschile, campo aperto, manca un dominatore. Kitilit può avanzare la sua candidatura. Nei 1500 Cheruiyot deve controllare Manangoi, Souleiman, Iguider, Wote e F.Ingebrigtsen. Occhio, infine, ai 3000 siepi. C.Kirputo comanda tra gli uomini, tra le donne è bagarre, grazie alla presenza di Kiyeng, Chespol e Jeruto. Per fermare il dominio keniano, la Coburn.

Alle 19.35 il via con l'asta femminile, dalle 20 la diretta su Sky. Il programma completo qui.