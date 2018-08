Europei 2018, nuoto sincronizzato: Linda Cerruti è di bronzo nel solo tecnico

Il nuoto sincronizzato continua a regalare emozioni e medaglie alla spedizione azzurra. Nella penultima giornata di gare degli Europei 2018, nella prima finale delle due in programma, la sincronette Linda Cerruti incanta il Scotstoun Sport Campus di Glasgow conquistando il bronzo nella finale del solo tecnico. Sale così a cinque il numero delle medaglie vinte dalle ragazze di Patrizia Giallombardo in questa rassegna (2 argenti e 3 bronzi).

La sincronette ligure, sulle musiche di “The Double Life of Veronique” di Zbigniew Preisner, non ha mostrato alcun cenno di cedimento o stanchezza, portando a termine in modo esemplare i cinque elementi tecnici obbligatori ed emozionando per grazia ed eleganza. La grande maturità acquisita nel tempo dall’azzurra le ha consentito di superare quota 90 punti nel computo totale (27.5000 nell’esecuzione, 27.2000 nell’impressione e 35.4778 negli elementi) riuscendo a neutralizzare la giovanissima spagnola Irene Jimeneo Martinez (87.5562) finita poi quinta, alle spalle della greca Evangelia Platanioti (87.5937, quarta)

La Russia, come di consueto, conquista l’ennesimo oro di questa competizione continentale con Svetlana Kolesnichenko. Un punteggio stratosferico il suo, 93.4816 (28.3000 nell’esecuzione, 28.1000 nell’impressione e 37.0816 negli elementi) figlio di una esecuzione ai limiti della perfezione che le consente di confermarsi dopo aver vinto anche la gara del libero.

Secondo posto per l’ucraina Yelyzaveta Yakhno, argento con il punteggio di 91.3517 (27.6000 nell’esecuzione, 27.5000 nell’impressione e 36.2517 negli elementi). Solo 1.20 di distacco dalla nostra Linda Cerruti penalizzata da otto decimi di svantaggio nella valutazione tecnica, risultati eccessivi.

Ancora non è finita. Alle 14.15 la squadra giocherà per conquistare una medaglia nella prova tecnica a squadre, obiettivo ampiamente alla portate delle atlete azzurre.