Europei 2018, nuoto sincronizzato: Cerruti/Ferro bronzo anche nel duo libero

Nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato l’Italia si conferma grande protagonista. Al Scotstoun Sport Campus di Glasgow, infatti, la mattinata britannica si è aperta con lo splendido bronzo conquistato dalla coppia Linda Cerruti/Costanza Ferro nel programma libero del duo. Bottino, quello della spedizione guidata da Patrizia Giallombardo, che si arricchisce dunque di un’altra medaglia, la settima, dopo aver collezionato 2 argenti e 4 bronzi.

Accompagnate dalla colonna sonora “Halloween Horror Scary Sounds and Music”, le due atlete liguri hanno dimostrato ancora una volta la crescita esponenziale a livello tecnico ed espressivo. Un esercizio dinamico, solare che ha messo in mostra la grande precisione nelle sequenze tecniche e la grande qualità nell’interpretazione artistica delle azzurre. Ed il punteggio di 92.1333 (27.4000 nell’esecuzione, 36.9333 nell’impressione artistica e 27.8000 nelle difficoltà della routine) migliora di un punto quello ottenuto nei preliminari a conferma della grande prova in acqua.

Un punteggio più che soddisfacente dunque ma che lascia l’amaro in bocca vista la prova della coppia ucraina, non perfetta a livello di sincronismo, ma comunque premiata con 93.4000 punti e la medaglia d’argento. Resta la certezza di aver intrapreso un percorso di crescita importante per la spedizione azzurra capace di limare tantissimo il gap esistente dalla stessa Ucraina.

Tutto invariato in testa alla classifica con la Russia nettamente al comando e medaglia d’oro con il punteggio stratosferico di 96.7000.