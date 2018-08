Atletica - Europei Berlino, i risultati della prima giornata

Google Plus

Prima giornata di gare a Berlino, nessuna finale. Il martello parla, come da tradizione, polacco. Fajdek, dopo un avvio in controllo, spara l'attrezzo a 77.86, biglietto da visitato recapitato al connazionale Nowicki, secondo nel gruppo A - 76.03 - e primo rivale di Fajdek nella corsa all'oro. Sfortunato Lingua, è il primo degli esclusi con 73.07, più indietro Falloni. Nel lungo, risponde presente Ojiaku. Serie in crescendo, il suo 7.90 vale la quarta piazza complessiva. Guida il greco Tentoglou - 8.15.

Qualificazioni di livello nel peso. Le prime quattro prestazioni giungono dal gruppo B, Storl il primo della classe. 20.63, il tedesco precede Zunic, Haratyk e Lesnoy. Coroller - 50"10 - è il riferimento nel primo turno dei 400hs, Bencosme si salva per il rotto della cuffia - 50"80. Infine, 100 metri piani. Al maschile, 10"24 del veterano Martina, Cattaneo, quarto nella quinta batteria con 10"39, strappa il pass. Avanzano anche Bongiorni e Siragusa, eccellente nella corrente stagione, al femminile. La prima corre in 11"53, la seconda in 11"61. 11"30, notevole, della teutonica Kwayie.