Europei 2018, tuffi: Elena Bertocchi bronzo dal metro, Polyakova nuova campionessa europea

Elena Bertocchi si conferma sul podio continentale nella gara dal trampolino da 1 metro. L’azzurra non riesce ad affermarsi nuovamente sul tetto d’Europa ma conquista il bronzo nella seconda finale di giornata agli Europei 2018 di tuffi.

La lombarda, oro continentale a Kiev dodici mesi fa, deve dunque accontentarsi del terzo gradino del podio anche a causa di un piccolo infortunio accorsole in allenamento che le ha provocato fastidio durante la gara. 271.25 i punti per l’atleta del Bel Paese che si conferma l’erede di Tania Cagnotto.

A strappare l’oro all’azzurra è stata la russa Maria Polyakova (285.55) in una personalissima sfida casalinga con la connazionale e veterana Nadezhda Bazhina, argento con un punteggio di 276.00. A decidere le sorti della gara, la quarta rotazione di tuffi. Proprio la Polyakova, grazie al doppio e mezzo avanti carpiato pagato 61.10 punti, riesce a portarsi in vetta davanti alla connazionale e all’azzurra che spegne definitivamente le speranze per insidiare l’oro con un uno e mezzo rovesciato carpiato imperfetto (50.40). Con l’ultima rotazione poi, la russa riesce a consolidare il proprio primato mentre la milanese chiude la propria gara con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 54.60 e la medaglia di bronzo in cassaforte.

Sciagurata gara per la tedesca Tina Punzel, prima al termine dell’eliminatoria, e autrice di un clamoroso errore nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (30.00) che la relegherà al quarto posto dopo essere stata in testa fino a metà gara.

Domani l’azzurra tornerà sul trampolino per la gara individuale dai 3 metri.