Rugby - Venerdì via al Pro14 con le Zebre, Sabato la Benetton Treviso

Venerdì 31 Agosto comincerà la stagione di Guinnes Pro 14, nuova versione della ex Celtic League, da alcuni anni allargata con l'ingresso delle due franchigie italiane e di due sudafricane. Si comincerà con le sfide Cardiff-Leinster, Ospreys-Edinburgh, e con le Zebre, che affronteranno al Lanfranchi di Parma i Southern Kings, poi il sabato sera toccherà alla Benetton Treviso, che sarà impegnata in casa dei Dragons, a Newport.

Le due formazioni arrivano all'inizio del campionato con due situazioni un po' diverse: il trittico di amichevoli della Benetton ha evidenziato una squadra dalle ottime potenzialità, con un gioco ormai rodato e una buona capacità di ottenere anche dei risultati concreti. La sconfitta 12-14 contro i Worcester Warriors aveva mostrato comunque dei riscontri positivi, confermati dalla bella vittoria 26-10 contro i Leicester Tigers, quinta dello scorso campionato inglese. Infine, il successo nel derby contro le Zebre, che invece hanno un po' arrancato nel test pre-stagione disputato contro Grenoble, disputato però con buona parte dei nazionali italiani assenti e con una formazione sperimentale. Contro i francesi la franchigia parmense aveva comunque mostrato un buon gioco, a cui era mancata più volte la finalizzazione a pochi metri dalla linea di meta.

L'obiettivo è, per entrambe, quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione, dove la Benetton ha mancato per 7 punti la qualificazione ai play-off di Champions Cup. Le Zebre invece hanno mostrato un gioco fantasioso, anche se non sempre coadiuvato dai risultati, quest'anno chiamato ad ottenere anche risvolti concreti dal punto di vista della classifica. Ci sono però ottime prospettive per entrambe le squadre, al cui miglioramento è legato anche lo sviluppo della nazionale, la quale attinge principalmente dalle due franchigie, oltre ai pochi giocatori impegnati all'estero. Adesso sarà il campo a parlare: appuntamento quindi a Venerdì e Sabato. Le gare saranno tutte visibili sulla piattaforma DAZN.