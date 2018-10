Italrugby - Svelata la nuova seconda maglia

A un mese dalla sessione di test-match in programma a novembre, la Federazione Italiana Rugby e lo sponsor tecnico Macron hanno svelato la nuova seconda maglia della nazionale, che come da tradizione sarà utilizzata negli incontri casalinghi contro avversarie con una divisa simile alla prima maglia azzurra. La presentazione è avvenuta nella splendida cornice del Chiostro del Bramante, a Roma, alla presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, del presidente FIR Alfredo Gavazzi e dell'A.D. di Cattolica Assicurazioni (sponsor azzurro) Albero Minali.

Si tratta di una rottura con il recente passato, in quanto la classica seconda maglia della nazionale è sempre stata quasi esclusivamente bianca, anche se in quella utilizzata durante l'ultimo Sei Nazioni saltavano all'occhio degli inserti in oro, così come i numeri di maglia. La nuova alternate shirt sarà invece caratterizzata da delle inedite strisce rosse e verdi a richiamare il tricolore, mentre il colletto sarà circondato da una linea azzurra.

La possibilità di vedere "all'opera" questa seconda maglia arriverà certamente nel prossimo Sei Nazioni, che vedrà l'Italia impegnata all'Olimpico contro la Francia. Non sappiamo invece se la federazione deciderà di adottarla anche in uno dei test-match di Novembre, anche se nessuna delle quattro avversarie da affrontare indossa delle divise simili.

L'Italia sarà impegnata il 3 Novembre a Chicago contro l'Irlanda, per poi ritornare in Italia e affrontare la settimana successiva la Georgia al Franchi di Firenze. Il 17 Novembre sarà invece la volta di Italia-Australia a Padova, mentre l'ultima partita sarà contro gli All Blacks all'Olimpico di Roma, il 24.