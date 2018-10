Italrugby - I convocati di O'Shea per il raduno

Sono 37 i giocatori scelti da Conor O'Shea per il raduno di Verona, dal 21 al 24 Ottobre, che anticipa i 4 test-match che gli azzurri disputeranno nel mese di Novembre. Al netto degli infortuni che hanno privato la nazionale di giocatori importanti, primo tra tutti Minozzi ma anche Licata e M'Banda, oltre ad Esposito, Gega, Zani e Sarto, le scelte del CT azzurro rispecchiano quello che è l'andamento del progetto da due anni a questa parte.

Due esordienti tra i convocati: Meyer e Tuvaiti, mentre tornano a rivestire la maglia della nazionale Lazzaroni, Sperandio e Giammarioli. Non saranno inoltre disponibili per il primo match, quello a Chicago contro l'Irlanda, gli azzurri militanti all'estero, in quanto l'incontro è fuori dalla finestra internazionale prevista per il rilascio dei giocatori da parte dei club: quindi il capitano Parisse (Stade Francais), Ghiraldini (Stade Toulousain), Campagnaro (Exeter Chiefs) e Polledri (Gloucester) non saranno della partita, ma torneranno ovviamente per gli incontri successivi.

Di seguito, i convocati:



Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 14 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 27 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 9 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 7 caps)

Cherif TRAORE (Benetton Rugby, 1 cap)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 11 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 96 caps)

Seconde Linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 13 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 29 caps)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 6 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 106 caps)

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 2 caps)

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, esordiente)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 9 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais Paris, 134 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 3 caps)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 21 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Mediani di Mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 13 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 40 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 29 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 34 caps)

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 52 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 10 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 2 caps)

Appuntamento allora al 3 Novembre in quel di Chicago, dove gli azzurri giocheranno contro l'Irlanda, per poi ritornare in Italia e affrontare Georgia, Australia e Nuova Zelanda rispettivamente il 10, 17 e 24 Settembre.