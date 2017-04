Ginnastica artistica: Serie A Roma 2017, ecco i vincitori [Fotogallery]

Google Plus

Ginnastica artistica: Serie A Roma 2017. Foto A. Gamberi

Roma - Davanti al Presidente della FGI Gherardo Tecchi, al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, la due giorni di gare di ginnastica artistica, organizzata dal trio di società Gin. Civitavecchia, Ginnastica Romana e Roma 70, ha decretato i vincitori della seconda tappa del campionato di Serie B Nazionale, di Serie A2 e Serie A1 per le categorie maschili e femminili.

Serie A1: La Brixia di Brescia, in pedana con le sue "fate" Maggio, D’Amato, Linari insieme a Busato, Rizzelli e Marinelli, bissa la gara di Torino (guarda la fotogallery) e conquista 137,050 punti davanti alla S.G. Forza e Virtù 1892 di Novi Ligure (131,700) e alla GAL Lissone (129,150). Sul fronte maschile la Pro Carate, con 241,350 punti, piega la Spes di Mestre (235.950) e la Ginnastica Meda (232,950).

La classifica di campionato femminile mantiene la Brixia al comando con 60 punti speciali davanti a Forza e Virtù 1892 (52 pt. speciali) e, a quota 46, Artistica 81 Trieste, CS Bollate e GAL Lissone. Nella maschile Pro Carate e Spes Mestre guidano con 57 punti speciali, seguite da Costanza A. Massucchi (42).

Serie A2: la Ginnastica Salerno fa il bis e con 162,000 punti trionfa sulla AGS Eur (156,950) e la Juventus Nova di Melzo (154,700). Sul fronte femminile è proprio Melzo a vincere, superando la S.G. Pro Patria 1883 (123,450), e la Corpo Libero Gymnastics Team di Padova (123,100).

La classifica di campionato femminile vede la Juventus Nova in testa con 57 punti speciali, seguita da Ghislanzoni GAL (51 pt. speciali) e dalla Corpo Libero GT terza in ex aequo con la Pro Patria 1883 (50 pt. speciali). Salerno guida ancora la classifica maschile con 60 punti speciali, davanti a Melzo (52 pt. speciali) ed all’AGS Eur (48 pt. speciali).

Serie B Nazionale: la romana Adesso Sport nella femminile, con 119,550 punti, e Panaro Modena (148,300) nella maschile sono le squadre vincitrici della seconda tappa del campionato di Serie B Nazionale. Sul fronte femminile seguono Fanfulla 1874 e Polisportiva Celle, mentre tra i maschi salgono sul podio anche l’A.S. Udinese e la Gymnastics Team Romagna.

Foto di Alessandro Gamberi per VAVEL.com