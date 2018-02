Atletica - L'Italia per i mondiali indoor di Birmingham

Decolla la stagione dell'atletica, quantomeno al coperto. Birmingham è la sede dei mondiali indoor, in programma dall'1 al 4 marzo. L'Italia si presenta con un contingente ridotto - 10 unità - e con poche speranze di medaglia. A capo della spedizione, ancora una volta, Fabrizio Donato. Acciacchi alle spalle, un balzo vicino ai 17 metri per sigillare l'ennesimo titolo nazionale ad Ancona. Re in patria, icona all'estero, è lui il punto di riferimento. Bouih, doppietta 1500-3000 nel week-end, è la carta nel mezzofondo, per chiudere il contesto maschile abbiamo Fofana e Dal Molin negli ostacoli.

Al femminile, Anna Bongiorni alla prova velocità. Dominante sui 60, miglior crono fin dalla batteria agli assoluti, si valuta in un contesto di superiore livello. Folorunso e Lukudo - bell'affermazione della seconda nei 400 piani ad Ancona - hanno doppia valenza, possono essere utilizzate sia nella prova individuale che in staffetta. 4x400 ultimata da Bazzoni, Milani e Spacca.

Questi i convocati

UOMINI/Men

triplo/TJ: Fabrizio Donato (Fiamme Gialle)

60hs: Paolo Dal Molin (Fiamme Oro Padova)

60hs: Hassane Fofana (Fiamme Oro Padova)

3000m: Yassin Bouih (Fiamme Gialle)

DONNE/Women

60m: Anna Bongiorni (Carabinieri)

400m/4x400: Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova)

400m/4x400: Raphaela Lukudo (Esercito)

4x400: Chiara Bazzoni (Esercito)

Marta Milani (Esercito)

Maria Enrica Spacca (Carabinieri)