UEFA Futsal Euro 2018, tutto l'Europeo è live su Fox Sports

UEFA Futsal EURO 2018 sarà in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite in esclusiva compresi i match della Nazionale italiana.

Nell’anno in cui l’Italia non giocherà i Mondiali di Russia 2018, il canale dei Top Player trasmetterà per la prima volta un evento con la Nazionale Italiana di calcio a 5 protagonista in esclusiva, dando la possibilità all’abbonato Sky di tifare gli azzurri all’Europeo di Slovenia. L’Italia deve riscattare la delusione dell’Europeo del 2016 e puntare alla vittoria centrata nel 2014 e 2003 per vincere il terzo titolo europeo della sua storia. Per farlo dovrà sfidare Slovenia e Serbia nel girone mentre la favorita numero uno per il titolo è la Spagna, vincitrice due anni fa. Fox Sports, dopo aver trasmesso gli eventi del Futsal italiano come le Final Four di Winter Cup, le Final Eight di Coppa Italia e i playoff scudetto di Serie A, continua a puntare sul calcio a 5 con l’evento dell’anno della disciplina: UEFA Futsal EURO 2018.

I NUMERI – Fox Sports garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Saranno quindi 12 i giorni con gli incontri in diretta dell’Europeo Futsal con l’esordio della Nazionale Italiana giovedì 1 febbraio alle 20.45 contro la Serbia. Parteciperanno 12 squadre divise in 4 gironi per un totale di 20 partite e si giocherà in 1 città: Lubiana, alla Stociže Arena. Per le interviste con i protagonisti ci sarà un inviato in Slovenia: Roberto Marchesi che seguirà la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti saranno 4: Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi.

LA PROGRAMMAZIONE DI FOX SPORTS – Dal 30 gennaio al 4 febbraio ci sarà la fase a gironi con le partite che si giocheranno alle 18.00 e alle 20.45. Il 5 e 6 febbraio i quarti di finale della competizione con due match al giorno (alle 18.00 e alle 21.00). Giovedì 8 febbraio le due semifinali in programma mentre la finale per il terzo posto, alle 18.00, e la finalissima alle 20.45 saranno in diretta sabato 10 febbraio. Prima e dopo le partite dell’Italia gli studi con le immagini live da Lubiana, gli highlights e i commenti.

Di seguito i match degli azzurri:

Giovedì 1 febbraio: Serbia - Italia (20:45)

Sabato 3 febbraio: Italia - Slovenia (20:45)

Eventuale quarto di finale:

Lunedì 5 febbraio

QF1: prima A - seconda B (18:00 o 21:00)

QF2: seconda A - prima B (18:00 o 21:00)

I gironi e il programma completo:

Gruppo A: Slovenia (nazione ospitante), Italia, Serbia

Gruppo B: Russia, Kazakistan, Polonia

Gruppo C: Portogallo, Ucraina, Romania

Gruppo D: Spagna (campione in carica), Azerbaigian, Francia

Calendario fase finale (orari CET)

Fase a gironi

Martedì 30 gennaio

Gruppo A: Slovenia - Serbia (18:00)

Gruppo B: Russia -Polonia (20:45)

Mercoledì 31 gennaio

Gruppo C: Portogallo - Romania (18:00)

Gruppo D: Spagna- Francia (20:45)

Giovedì 1 febbraio

Gruppo B: Polonia - Kazakistan (18:00)

Gruppo A: Serbia - Italia (20:45)

Venerdì 2 febbraio

Gruppo D: Francia - Azerbaigian (18:00)

Gruppo C: Romania - Ucraina (20:45)

Sabato 3 febbraio

Gruppo B: Kazakistan - Russia (18:00)

Gruppo A: Italia - Slovenia (20:45)

Domenica 4 febbraio

Gruppo C: Ucraina - Portogallo (18:00)

Gruppo D: Azerbaigian - Spagna (20:45)

Quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

QF1: prima A - seconda B (18:00 o 21:00)

QF2: seconda A - prima B (18:00 o 21:00)

Martedì 6 febbraio

QF3: prima C - seconda D (18:00 o 21:00)

QF4: seconda C - prima D (18:00 o 21:00)

Semifinali

Giovedì 8 febbraio

SF1: QF1 - QF3 (18:00 o 21:00)

SF2: QF2 - QF4 (18:00 o 21:00)

Finali

Sabato 10 febbraio

Finale terzo posto (18:00)

Finale (20:45)