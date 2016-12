Google Plus

Giro di Svizzera 2017, prime indicazioni sul percorso

E' stato presentato ufficialmente ieri il Giro di Svizzera 2017, giunto alla sua ottantunesima edizione. Breve corsa a tappe che si disputa poco dopo il Giro d'Italia e poco prima del Tour de France, il Tour de Suisse 2017 prenderà il via sabato 10 giugno con una cronoprologo a squadre con partenza e arrivo a Cham, nello stesso cantone di Zurigo, e si chiuderà domenica 17 giugno a Schaffausen, sede di arrivo delle ultime due tappe, delle quali però non sono ancora state indicate tutte le caratteristiche.

Mancano anche le altimetrie delle altre frazioni, nonostante gli organizzatori abbiano chiarito che la prima tappa di montagna sarà la quarta, quella con arrivo a Villars-sur-Ollon, mentre le prime giornate (eccezion fatta per il cronoprologo di Cham) saranno dedicate alle volate di gruppo. Ecco il calendario del Giro di Svizzera 2017:

1^ tappa. Sabato 10 giugno. Cham - Cham (cronoprologo a squadre).

2^ tappa. Domenica 11 giugno. Cham - Cham (circuito, per velocisti).

3^ tappa. Lunedì 12 giugno. Menziken - Berna (frazione di pianura).

4^ tappa. Martedì 13 giugno. Berna - Villars-sur-Ollon (arrivo in salita).

5^ tappa. Mercoledì 14 giugno. Bex - Cevio (frazione mossa, con sconfinamento in Itala e arrivo nel canton Ticino).

6^ tappa. Giovedì 15 giugno. Locarno - La Punt (tappa di montagna).

7^ tappa. Venerdì 16 giugno. Zernez - Solden (arrivo in salita).

8^ tappa. Sabato 17 giugno. Schaffausen (percorso da stabilire).

9^ tappa. Domenica 18 giugno. Schaffausen (percorso da stabilire).

Maggiori dettagli verrano svelati dagli organizzatori il prossimo 2 marzo. L'edizione 2016 è stata vinta dal colombiano Miguel Angel Lopez dell'Astana, che ha preceduto in classifica generale il basco Ion Izaguirre della Movistar e il francese Warren Barguil del Team Giant-Alpecin.