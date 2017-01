Ciclismo, Dumoulin e Kelderman al Giro

Tom Dumoulin in azione lo scorso anno a Roccaraso | Photo: Bettini

Cresce la pattuglia orange presente al Giro d'Italia. Dopo gli annunci di Bauke Mollema, mandato al Giro dalla Trek visto l'acquisto di Contador, e Steven Kruijswijk, che riproverà l'assalto alla rosa dopo il fallimento dello scorso anno, arrivano anche le conferme di Tom Dumoulin, anche lui presente nell'ultima edizione, e di Wilco Kelderman.

Quella operata dal Team Sunweb, l'ex Giant-Alpecin, è una scelta abbastanza particolare. La squadra tedesca ha infatti deciso di mandare entrambe le sue punte di diamante per i grandi giri alla corsa rosa numero 100. Solitamente, infatti, i team dividono le due star tra Giro d'Italia e Tour, ma evidentemente dal quartier generale tedesco credono molto nelle possibilità del duo di poter ambire quantomeno al podio nella corsa italiana, nonostante la già folta concorrenza con Aru e Nibali già sicuri della loro presenza e Nairo Quintana ancora in forse.

Tom Dumoulin ha già calcato lo scorso anno le strade del Giro ed ha anche avuto l'onore ed onere di indossare la maglia rosa. La sua avventura però si è spenta dopo la crono del Chianti in cui ha iniziato a mostrare i primi segni di un malessere che poi lo ha costretto a ritirarsi nella tappa con arrivo a Sestola. Dumoulin riproverà a terminare almeno sul podio questa nuova edizione della corsa rosa, anche grazie all'aumento dei chilometri a cronometro presenti nell'edizione numero 100 del Giro d'Italia.

Per Wilco Kelderman è un discorso diverso. Il venticinquenne ex LottoNL - Jumbo negli ultimi due anni ha sempre partecipato solo al Tour de France, dove però non ha mai raccolto un risultato degno di nota terminando la Grand Boucle al 79esimo posto nel 2015 e al 32esimo lo scorso anno. La Sunweb ha quindi deciso di far tornare il giovante talento olandese sulle strade del Giro dove al secondo anno da professionista si era messo in luce ottenendo un settimo posto finale ad undici minuti dal vincitore, Nairo Quintana.