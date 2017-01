CICLISMO - La sfida di Robert Marchand, record dell'ora a 105 anni

Lo scorso 26 novembre Robert Marchand, arzillo francese di 105 anni, avrà senz'altro festeggiato il compleanno con un motivo in più per sorridere, dato che da quel momento ha finalmente raggiunto l'età necessaria per potersi lanciare in una nuova sfida. Già, perché nel 2012 quest'uomo divenne il nuovo detentore del record dell'ora per la categoria degli ultracentenari riuscendo a percorrere 24,250 chilometri, migliorando il risultato nel gennaio del 2014, quando i chilometri furono 26,927. Il nuovo obiettivo di Marchand è quello di imporsi come uomo più veloce in bicicletta nella categoria over 105, sempre ovviamente nella sfida in sessanta minuti. Riguardo al risultato che si prefigge di raggiungere, il francese ha le idee decisamente chiare: "Non sto bene come due anni fa, se così fosse sarei un fenomeno e io di certo non lo sono. Penso di poter correre 23 o 24 chilometri in un'ora, se arrivassi a 30 mi darebbero del dopato".

Dopo aver vissuta tra Francia, Canada e Venezuela, dopo una moltitudine di lavori svolti, dal pompiere al taglialegna passando per il produttore di vini, e dopo aver vissuto due guerre mondiali e sedici diversi Presidenti della Repubblica, Robert Marchand ha trovato nella bicicletta l'ennesima sfida della sua vita. Tutto ciò è possibile grazie ovviamente a un'attenta preparazione atletica, ma la variabile motivazionale pesa decisamente di più. La psicologa Veronique Billat, che lo segue da quando ha 100 anni, parla così riguardo alla tenuta mentale del suo assistito: "É di piccola statura (è alto 1,50 ndr), ma ha un cuore enorme che pompa sangue come quello di una persone più grande. La cosa più importante però è la sua personalità: ha una fortissima determinazione e non ha mai paura di cimentarsi nelle cose".

L'appuntamento è per domani alle 16:00 pressso il Velodromo nazionale di Saint Quentin in Yvelines, quando Marchand avrà un nuovo appuntamento con la storia.