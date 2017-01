Vuelta 2017, svelato il percorso: riecco l'Andalusia, torna l'Angliru

Il percorso 2017 della Vuelta a Espana. Fonte: Vuelta.es

E' stato tolto il velo oggi, durante la presentazione avvenuta al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, al percorso dell'edizione 2017 (la numero 72 della sua storia) della Vuelta a Espana, in programma dal prossimo 19 agosto fino al 10 settembre. Un tracciato che ripercorre la struttura di quello dello scorso anno, quando a trionfare fu Nairo Quintana davanti a Chris Froome ed Esteban Chaves.

Partenza, come ormai tradizione, con una cronometro a squadre di 14 km, presso la cittadina di Nimes, nella Francia meridionale (Provenza). Anche la prima tappa in linea si svolgerà in territorio francese, mentre il rientro sul suolo iberico avverrà subito dopo, con l'arrivo ondulato nell'enclave di Andorra. La Vuelta attraverserà poi la Catalogna e la Comunità valenciana, con diversi traguardi in quota anche nella prima settimana di corsa (tra cui Xorret de Catì e Cumbra del Sol). La seconda parte del percorso si svolgerà invece nel Sud del Paese, in particolar modo in Andalusia, dove sono posti gli arrivi in salita de La Pandera (13 km al 7.2%, con punte al 18%) e di Sierra Nevada. Per la terza settimana si tornerà invece al Nord, per l'unica cronometro individuale in programma, quella di Logrono (lunga 42 chilometri), e per un finale sulle Asturie fatto quasi esclusivamente di montagna. A decidere la sfida per la maglia rossa dovrebbero essere dunque la quartultima e la penultima frazione, quelle che avranno per protagoniste le ascese verso Los Manchucos (13.6 km, con tratti nel finale al 28%) e verso il terribile Alto de Angliru, poche ore prima del trasferimento verso la passerella finale di Madrid. Sono ben nove gli arrivi in quota, con tante tappe di media montagna disseminate come trappole lungo il percorso. La Vuelta si conferma così corsa adatta agli scalatori, sulla falsariga dei successi ottenuti negli ultimi anni in termini di prestigio e di visibilità. Ecco il nuovo logo scelto dagli organizzatori:

Le tappe (in grassetto contrassegnati gli arrivi in salita):

1^ tappa (sabato 19 agosto). Nimes - Nimes (13.8 km, cronometro a squadre).

2^ tappa (domenica 20 agosto). Nimes - Grand Narbonne (201 km).

3^ tappa (lunedì 21 agosto). Prades - Andorra La Vella (158.5 km).

4^ tappa (martedì 22 agosto). Escaldes Engordany - Tarragona (193 km).

5^ tappa (mercoledì 23 agosto). Benicassim - Ermita Santa Lucia (173.4 km).

6^ tappa (giovedì 24 agosto). Villarreal - Sagunto (198 km).

7^ tappa (venerdì 25 agosto). Lliria - Cuenca (205.2 km).

8^ tappa (sabato 26 agosto). Hellìn - Xorret de Catì (184 km).

9^ tappa (domenica 27 agosto). Orihuela - Cumbre del Sol (176.3 km).

10^ tappa (martedì 29 agosto). Caravaca -El Pozo (Alhama) (171 km).

11^ tappa (mercoledì 30 agosto). Lorca - Calar Alto (188 km).

12^ tappa (giovedì 31 agosto). Motril - Antequera (161.4 km).

13^ tappa (venerdì 1 settembre). Coìn - Tomares (197 km).

14^ tappa (sabato 2 settembre). Ecija - Sierra de La Pandera (185.5 km).

15^ tappa (domenica 3 settembre). Alcalà la Real - Sierra Nevada (127 km).

16^ tappa (martedì 5 settembre). Los Arcos - Logrono (42 km, cronometro individuale).

17^ tappa (mercoledì 6 settembre). Villadiego - Los Machucos (180 km).

18^ tappa (giovedì 7 settembre). Suances - Santo Toribio de Lièbana (168.5 km).

19^ tappa (venerdì 8 settembre). Parque de Redes - Gijòn (153 km).

20^ tappa (sabato 9 settembre). Corvera de Asturias - Angliru (119.2 km).

21^ tappa (domenica 10 settembre). Arroyomolinos - Madrid (101.9 km).