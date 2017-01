Tour Down Under, tappa e maglia a Richie Porte

Richie Porte vince sul traguardo di Paracombe. Getty Images

E' Richie Porte ad aggiudicarsi l'arrivo in salita, a Paracombe, della seconda frazione del Tour Down Under 2017, breve corsa a tappe che si disputa in Australia. Il corridore del Team BMC ha staccato tutti i rivali sull'erta finale, precedendo sul traguardo il basco Gorka Izaguirre della Movistar e il colombiano Esteban Chaves della Orica-Scott. Con questo successo, Porte si mette sulle spalle anche la maglia di leader della classifica generale, con sedici secondi di vantaggio sui suoi più immediati inseguitori. Nella top ten di tappa anche l'italiano Diego Ulissi, giunto all'arrivo insieme al resto del gruppo, con diciannove secondi di distacco.

Richie Porte con la maglia di leader della generale. Fonte: Tim de Waele/TDWSport.com

La seconda tappa del Tour Down Under conduce il gruppo da Stirling a Paracombe, per 148.5 km complessivi. Giornata caratterizzata dalla fuga del tedesco Jasha Sütterlin della Movistar, arrivato a ottenere un vantaggio anche di cinque minuti sul gruppo. Dopo un paio di sprint intermedi, il gruppo inizia a recuperare sul fuggitivo, sotto la spinta del Team Sky, della BMC, della Lotto-Soudal e della Cannondale Drapac. Gruppo compatto ai piedi della salita verso Paracombe, quando è il colombiano Sergio Henao ad andare in difficoltà. Ne approfitta subito Richie Porte, che scatta deciso, togliendosi di ruota Gorka Izaguirre, che resiste per qualche centinaio di metri, prima di farsi raggiungere da Esteban Chaves. Il capitano del Team BMC non si volta più indietro, guadagna un margine di sicurezza e va trionfare in solitaria al traguardo. A sedici secondi ecco il duo formato da Izaguirre e Chaves, poi il resto del gruppo, regolato da Rohan Dennis, altro australiano compagno di squadra di Porte, su Haas e Ulissi. Domani tappa per velocisti, da Glenelg a Victor Harbor (144 km).

Ordine d'arrivo. 1. Porte in 3h 46' 06". 2. G. Izaguirre a 16". 3. Chaves s.t. 4. Dennis a 19". 5. Haas s.t. 6. Ulissi s.t. 7. Guerreiro s.t. 8. Storer s.t. 9. Woods s.t. 10. L. Leòn Sanchez s.t.

Classifica generale. 1. Porte in 7h 10' 14". 2. G. Izaguirre a 20". 3. Chaves a 22". 4. McCarthy a 24". 5. Haas a 27". 6. Ulissi a 29". 7. Earle s.t. 8. Dennis s.t. 9. L. Leòn Sanchez s.t. 10. Valls s.t.