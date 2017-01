Tour Down Under - Caleb Ewan cannibale, Porte ancora leader

Fonte: Cyclingweekly.com.uk

Ancora un successo per Caleb Ewan nella 4a tappa del Tour Down Under 2017. Il velocista del Team Orica-Scott si è imposto davanti al campione del mondo Peter Sagan (Bora Hansgrohe, già secondo nella tappa di ieri) e a Danny Van Poppel (Sky). Tutto invariato in classifica generale con Richie Porte (Bmc) che mantiene la leadership della corsa con 20'' di vantaggio su Gorka Izaguirre (Movistar) e 22' su Esteban Chaves (Orica).

Si parte da Nordwood per un percorso lungo 149,5 Km che vede come culmine con il traguardo finale a Campbelltown, sul quale è attesa la volata per l'assegnazione dle successo di tappa. La corsa si svolge senza particolari scossoni, con una fuga agevolmente controllata prima e ripresa poi composta da Jack Bauer (QuickStep-Floors), Ondrej Cink (Bahrain- Merida) e Cameron Meyer (UniSA-Australia) e un paio di tentativi nel finale a opera di William Clarke (Orica) e Michael Valgren (Astana) anch'essi subito neutralizzati dal gruppo.

Lo sprint è di conseguenza inevitabile e Caleb Ewan è ancora una volta il più abile nel regolare gli avversari, vincendo il duello in fotocopia di ieri con Peter Sagan; sul terzo gradino del podio si piazza Danny Van Poppel. L'australiano classe '94 raggiunge quota tre successi in questa edizione della corsa di casa, ai quali vanno aggiunte le due vittorie centrate lo scorso anno.

Primo degli italiani Enrico Battaglin (Lotto Jumbo) che si piazza decimo.

Ordine d'arrivo 4a tappa Tour Down Under

1 Caleb Ewan (Orica)

2 Peter Sagan (Bora) s.t.

3 Danny Van Poppel (Sky) s.t.

4 Ben Swift (Team UAE Abu Dhabi) s.t.

5 Nathan Haas (Dimension Data) s.t.

6 Baptiste Planckaert (Katusha) s.t.

7 Jay McCarthy (Biora) s.t.

8 Callum Scotson (UniSA-Australia) s.t.

9 Jasha Sutterlin (Movistar) s.t.

10 Enrico Battagin (Team Lotto Jumbo) s.t.

Classifica generale Tour Down Under 2017

1 Richie Porte (Bmc)

2 Gorka Izaguirre (Movistar) +20

3 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Orica) +22

4 Jay McCarthy (Bora ) +24

5 Nathan Haas (Dimension Data) +27

6 Rohan Dennis (Bmc) +29

7 Luis León Sanchez (Astana) +29

8 Diego Ulissi (Team UAE Abu Dhabi) +29

9 Rafael Valls Ferri (Lotto Soudal) +29

10 Robert Gesink (Team Lotto Jumbo) +29