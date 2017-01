Ciclismo - Tour de France: assegnate le 4 wild-card

Bryan Coquard, il velocista di punta della Direct Energie

Dopo Rcs, anche Aso ha proceduto a svelare le wild-card delle squadre Professional che parteciperanno alle corse organizzate dalla società francese, compreso il prossimo Tour de France che partirà da Dusseldorf il prossimo primo Luglio.

A differenza della società con a capo Urbano Cairo, l'Aso ha deciso di premiare le proprie squadre Professional invitando la Cofidis e la Direct Energie, che punteranno forte sulle volate con Nacer Bouhanni e Bryan Coquard, e la Fortuneo - Vital Concept che, francamente, avrà poco da dire sulle strade della Grand Boucle. La quarta wild card è stata assegnata alla Wanty - Groupe Gobert che si preparerà ad uno storico debutto nella corsa più importante al mondo con tutti i fari puntati sulla nuova speranza transalpina: Guillame Martin.

Aso ha contestualmente annunciato anche le wild card per la Parigi-Nizza ed il Giro del Delfinato. Alla corsa del Sole prenderanno parte le stesse squadre francesi invitate al Tour, con l'aggiunta della Delko Marseille Provence che rimpiazza la belga Wanty. Al contrario al Giro del Delfinato sarà la Fortuneo a far posto alla Delko che quindi ottiene le wild card a tutte le corse francesi, tranne che a quella più importante risultando decisamente la squadra beffata.

Non c'è invece posto per le squadre italiane escluse dal Giro d'Italia, la Nippo - Vini Fantini e la Androni Giocatolli - Sidermec, che, dopo l'esclusione dalla corsa rosa, avevano riposto fiducia in Aso per poter salvare la stagione e, forse, la squadra intera. L'Aso infatti ha deciso di premiare le squadre che battono bandiera francese o che possiedono importanti corridori transalpini, come nel caso della Wanty - Groupe Gobert.