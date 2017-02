Ciclismo - Volta a La Comunitat Valenciana 2017. Ieri il trionfo della BMC, oggi prima tappa in linea

Volta a La Comunitat Valenciana 2017. Ieri il trionfo della BMC, oggi prima tappa in linea - JOSE JORDAN/AFP/Getty Images

Il sorriso di Manuel Senni. Volta a La Comunitat Valenciana, uno squarcio d'azzurro colora la giornata d'esordio. La BMC domina la cronometro a squadre inaugurale e il giovane ciclista italiano veste la maglia di leader, tagliando, davanti ai compagni di squadra, la linea del traguardo. Gioia personale che si fonde con lo straordinario risultato di gruppo, perché la BMC demolisce la concorrenza e rifila distacchi pesanti lungo i 38km di Orihuela.

A reggere il passo, solo il Team Sky, presente alla corsa spagnola con un cast di assoluto valore. Poels, il vincitore dello scorso anno, ma anche Kwiatkowski e David Lopez tra gli altri. 21 secondi il ritardo dei "neri". Terza è la Quick Step Floors di Daniel Martin, un passo indietro Quintana. Nairo - pronto a prendersi la scena nel 2017 - paga oltre un minuto, come Kruijswijk.

La corsa entra nel vivo quest'oggi, con la seconda tappa, 181km da Alicante a Denia. I Gpm in programma sono cinque, tutti di terza categoria. Punto cruciale l'Alto de Montgò, da scalare due volte negli ultimi 35km di tappa. Il finale è poi con pendenza favorevole, allo scollinamento mancano infatti circa 6km, tutti, o quasi, in discesa. Fondamentale guadagnare qualche metro nei tornanti che conducono al Gran Premio della Montagna, per lanciarsi poi in picchiata. Difficile ipotizzare distacchi pesanti tra i big presenti al via. Tappa interlocutoria, ma comunque ricca di insidie.

Il percorso odierno

Classifica di Tappa - Cronosquadre

1 BMC RACING TEAM USA 43:17

Manuel SENNI ITA 25

Michael SCHÄR SUI 31

Greg VAN AVERMAET BEL 32

NICHOLAS ROCHE IRL 33

Stefan KÜNG SUI 24

Ben HERMANS BEL 31

Alessandro DE MARCHI ITA 31

Tom BOHLI SUI 23

2 TEAM SKY GBR +21

Lukasz WISNIOWSKI POL 26

Philip DEIGNAN IRL 34

Michal KWIATKOWSKI POL 27

Wout POELS NED 30

Salvatore PUCCIO ITA 28

David LOPEZ GARCIA ESP 36

Vasil KIRYIENKA BLR 36

Peter KENNAUGH GBR 28

3 QUICK - STEP FLOORS BEL +49

Yves LAMPAERT BEL 26

Philippe GILBERT BEL 35

Niki TERPSTRA NED 33

Laurens DE PLUS BEL 22

Zdenek ŠTYBAR CZE 32

David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP 28

Daniel MARTIN IRL 31

Iljo KEISSE BEL 35