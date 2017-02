Volta a La Comunitat Valenciana 2017: Cort Nielsen anticipa Bouhanni, oggi si decide la corsa - Foto: Corbis - Getty Images)

La terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana non riserva particolari sorprese, perlomeno nello spartito di corsa. Canals - Riba-roja de Turia, un percorso costruito ad arte per le ruote veloci. Le uniche insidie nella zona centrale, spazio e tempo, quindi, per riformare il gruppo e costruire la volata. La fuga prende corpo nelle fasi iniziali e caratterizza, con il coraggioso rilancio di Van Emden - alfiere della Lotto NL Jumbo - buona parte della corsa. I 10km finali, però, dopo il lavoro certosino di Cofidis e Direct Energie, sono per i colossi dello sprint. Due nomi spiccano dal mazzo, Nacer Bouhanni e Bryan Coquard. A sparigliare le carte, il danese Magnus Cort Nielsen. L'uomo dell'Orica osserva lo stallo generale - le squadre principali pagano la precedente fatica - e schizza sull'asfalto, con un assolo splendido. Bouhanni ha gamba per reagire, quasi affianca il rivale, ma non riesce nell'aggancio. Da segnalare, nelle prime posizioni, anche Van Avermaet. Chiude nono e mantiene la maglia di leader.

La soluzione della corsa quest'oggi. La quarta tappa - Segorbe - Lucena del Cid "Mas de la Costa" - misura 180km ed è certamente la più impegnativa. Lungo il percorso, 5 Gpm, due di prima categoria. Dopo 20km, la strada inizia a salire e offre terreno fertile per un eventuale attacco da lontano. Dopo Collado del Vidre - ascesa di terza categoria, km126 - un profondo respiro, chilometri di passaggio in vista della rampa finale, decisiva per decretare il vincitore dell'edizione 2017.

Ordine d'arrivo 3°tappa

1 Magnus Cort NIELSEN DEN ORS 24 3:49:02

2 Nacer BOUHANNI FRA COF 27 +0

3 Bryan COQUARD FRA DEN 25 +0

4 Yves LAMPAERT BEL QST 26 +0

5 Enrique SANZ UNZUE ESP ESP 28 +0

6 Samuel CALDEIRA POR W52 32 +0

7 Oliver NAESEN BEL ALM 27 +0

8 Zakkari DEMPSTER AUS ICA 30 +0

9 Greg VAN AVERMAET BEL BMC 32 +0

10 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +0

Classifica Generale dopo la 3°tappa

1 Greg VAN AVERMAET BEL BMC 32 9:17:13

2 Ben HERMANS BEL BMC 31 +0

3 Manuel SENNI ITA BMC 25 +7

4 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 36 +28

5 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +44

6 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP QST 28 +48

7 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +49

8 Philippe GILBERT BEL QST 35 +49

9 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +54

10 Daniel MARTIN IRL QST 31 +56