Ciclismo - Gp Costa Estruschi: Ulissi festeggia in casa (BettiniPhoto)

Dopo aver occupato tutti i gradini del podio eccetto il più alto, Diego Ulissi riesce finalmente a trionfare sulle strada di casa: il GP Costa degli Etruschi è suo. Il corridore di Donoratico precede sul traguardo Manuel Belletti e Francesco Gavazzi di quattordici secondi.

Nella corsa si fanno vedere le molte squadre Continental invitate, ma a controllare la gara da padrona è l'UAE Abu Dhabi che, una volta approcciato il circuito finale contenente la salita di Torre Segalari, inizia ad alzare il ritmo riprendendo tutti i fuggitivi della prima ora. Nell'ultimo passaggio sull'ascesa decisiva, Ulissi scatta subito togliendosi di ruota tutti meno che Francesco Gavazzi, anche se quest'ultimo capitolerà più tardi per non rischiare un fuori giri. Il corridore della squadra dell'emirato si invola così in solitaria verso un successo non prestigiosissimo, ma certamente molto voluto e tanto atteso. Alle sue spalle il gruppetto viene regolato con facilità da Belletti su Gavazzi, mentre gli altri devono accontentarsi di posizioni di rincalzo.

"La squadra ha corso alla perfezione - dichiara Ulissi - , entrando in azione nel finale: Ganna, Troia e Conti hanno alzato il ritmo del gruppo in vista del finale di gara, Marcato, Ravasi e Mori mi hanno scortato nell'approccio alla salita e Petilli ha controllato la situazione degli inseguitori. Non avrei potuto chiedere di più, un meccanismo fantastico, una squadra perfetta". Per Ulissi questa vittoria è la conferma di aver svolto una buona preparazione invernale e, dopo le prestazioni positive fatte in Australia, è quello che ci vuole per lanciarsi verso le corse di una settimana di Marzo e poi le Ardenne. La prossima gara per il corridore toscano sarà il Gp Laigueglia, poi si sposterà nella corsa di casa per la sua nuova squadra, l'Abu Dhabi Tour organizzato da Rcs.