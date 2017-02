Ciclismo - Valverde profeta in patria: quinto successo alla Vuelta a Murcia

Fonte: Twitter.com

Alejandro Valverde vince per distacco l'edizione 2017 della Vuelta a Murcia. Il corridore della Movistar torna a imporsi nella corsa di casa (è originario proprio della regione di Murcia) dopo i successi del 2004, 2007, 2008 e 2014. Completano il podio Jhonathan Restrepo (Katusha) e Patrick Konrad (Katusha).

Nella ventosa giornata spagnola l'unica vera azione di fuga viene tentata da Sam Bewley (Orica), Jelle Wallay (Lotto Soudal) e Evan Huffman (Rally Cycling). Il vantaggio di questo terzetto non supera mai 1'30'' e le possibilità di vittoria sono palesemente limitate fin dalle prime battute dell'azione.

A vanificare ulteriormente le chance non solo di questi tre corridori ma anche del resto del gruppo, ci pensa uno straordinario Alejandro Valverde che, dopo aver mostrato un'ottima tenuta sull'Alto de Aledo (prima ascesa di giornata), sferra l'attacco decisivo sul muro più alto di questa Vuelta a Murcia, lo storico Alto Collado Bermejo, la cui cima è situtata a 65 Km dal traguardo. L'Embatido accelera fin dalle prime pendenze, lasciando il vuoto dietro di sé; in seguito alla salita e alla successiva discesa il vantaggio sul resto del gruppo supera già i 2'.

Il resto della corsa è una vera e propria marcia trionfale per Valverde dal momento che nessuno riuscirà più a riportarsi sullo spagnolo, nonostante i tentativi di un quartetto potenzialmente insidioso come quello che si viene a formare alle sue spalle, composto da Benoot (Lotto Soudal), Gallopin (Lotto Soudal), Spilak (Katusha) e Izagirre (Movistar), che lavora da sentinella del suo capitano, sempre vigile a non far esplodere l'azione.

Braccia all'aria per Valverde che porta a casa il quinto successo nella corsa di casa giungendo sul traguardo con oltre 3' di vantaggio, mentre il completamento del podio è deciso da una volata nella quale si impone il colombiano Restrepo (Katusha) davanti all'austriaco Konrad (Bora).

Per il corridore della Movistar si tratta del primo successo stagionale che arriva con un numero tipico delle sue caratteristiche, ma sempre meno frequente negli ultimi anni. L'obiettivo dichiarato della stagione è il Giro di Lombardia e, se la forma sarà questa anche a ottobre, sarà senz'altro uno dei favoriti.

ORDINE D'ARRIVO VUELTA A MURCIA 2017

1 Alejandro Valverde (Movistar)

2 Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin)

3 Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)

4 Jürgen Roelandts (Lotto Soudal)

5 Baptiste Planckaert (Katusha-Alpecin)

6 Ion Izagirre (Barhain Merida)

7 Christopher Juul-Jensen (Orica-Scott)

8 Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

9 Peter Weening (Roompot)

10 Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)