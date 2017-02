Vuelta a Andalucía 2017, 2° tappa: si impone Pinot, Contador nuovo leader

Foto: Vuelta a Andalucia/Twitter

Lo scatto, feroce, di Alberto Contador. Un affondo deciso, in progressione, che stronca Alejandro Valverde. Il momento cruciale della seconda tappa si manifesta a meno di 3km dal traguardo di Mancha Real. Lo spagnolo danza, solo al comando, mentre il leader sbanda, pericolosamente. L'azione non è però definitiva, la fatica fiacca il colpo di pedale di Contador, dietro Pinot è leggero, agile. L'alfiere della FDJ rientra e sprinta, conquistando la tappa più interessante della Vuelta a Andalucia. Alberto è secondo e sale in vetta alla generale, Valverde ricuce, di classe, e chiude terzo. Una manciata di secondi tra i due fuoriclasse all'alba della cronometro di domani. Bene anche Rosa, Landa e Poels, le tre frecce all'arco del Team Sky.

La fuga prende corpo nei primi chilometri di corsa. Un Gpm di prima categoria caratterizza la fase iniziale e sono in cinque a "colorare" la giornata. Preidler - già ieri in fuga e a caccia di successo in quota - partecipa attivamente alla sortita, ma sull'Alto Valle Puerto Viejo è Antonio Nibali a scollinare davanti. Il gruppo, senza alcuna preoccupazione, concede il benestare, il disavanzo assume così proporzioni importanti. Al km100 il plotone paga 8 minuti. Il percorso, mosso, spinge ad un'ulteriore selezione anche tra i battistrada e ad ergersi a protagonista assoluto è Tim Wellens. Il ciclista della Lotto Soudal parte in solitaria - l'ultimo ad arrendersi è Grobschartner - e riesce a difendere a lungo un cospicuo bottino. In gruppo il ritmo aumenta quando è la Trek di Contador ad assumere il comando. Wellens - per lui anche una caduta senza conseguenze - inizia a perdere secondi preziosi. Puerto de Torres, GPM di 3° categoria, lungo circa 10km, segna la fine della sua avventura. Il gruppo divora lo svantaggio e, dopo aver assorbito gli altri attaccanti, piomba sul primo attore di giornata, quando mancano circa 5km.

L'imbocco dell'ultima ascesa è a tutta. Il ritmo del Team Sky è regolare, Landa allunga e chiama quindi Contador. Felline, con a ruota il cavaliere di Pinto, piazza la stoccata e quando si defila tocca ad Alberto. Terrificante l'accelerazione, Valverde ci prova ma va fuorigiri e perde contatto. Contador guadagna 10-15 secondi, ma non riesce a chiudere i conti. Pinot, con Landa e soprattutto Rosa, mantiene nel mirino lo spagnolo e si avvicina poi nell'ultimo chilometro. A 500 metri dal termine, aggancio e sorpasso. Pinot esulta, Contador pedala fin sul traguardo per ottenere il comando della generale. Valverde, in ripresa, regola i rivali per la terza piazza.

Classifica di tappa

1) Pinot

2) Contador +2

3) Valverde +7

4) Izagirre +7

5) Landa +9

Classifica generale

1) Contador

2) Pinot +3

3) Valverde +5