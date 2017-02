Vuelta a Andalucía 2017, 3° tappa: Campenaerts vince la crono, Valverde torna in vetta - Foto: Vuelta a Andalucia

12km, qualche interessante cambio di direzione, un percorso tutto sommato di facile lettura. La Vuelta a Andalucia 2017 vive il suo momento chiave nella terza uscita. Cronometro individuale, utile a ridefinire la classifica generale dopo la due giorni di montagna. Distacchi risicati, prima e dopo. Percorso breve, difficile guadagnare sui diretti rivali. Al termine a gioire è Alejandro Valverde. Il fuoriclasse della Movistar interpreta alla perfezione la prova e chiude in seconda posizione, dopo un ottimo intertempo. Valverde sfrutta l'abbrivio, con un tratto in salita, e si difende poi nella seconda parte. Non basta per vincere, basta invece per recuperare la maglia di leader.

Un secondo divide Valverde e Contador all'alba delle ultime due uscite, non certo impossibili. Tappe intermedie, con difficoltà probanti collocate lontano dal traguardo. Contador - per ultimo in pista - risponde bene a Valverde, rispolvera il suo passato da cronoman, ma non trova il giusto colpo di pedale per porsi davanti. Una manciata di secondi fatale, tocca ora al Pistolero indovinare il pertugio per ribaltare nuovamente la classifica.

Per quel che concerne il successo parziale, ad esultare - con il tempo di 14:55 - è il belga della Lotto NL Jumbo Victor Campenaerts. Si lancia presto, rispetto ai principali protagonisti, e attende poi, freneticamente, l'epilogo. Un brivido all'arrivo di Valverde. La volata del murciano è però senza fortuna e Campenaerts può quindi tirare un sospiro di sollievo.

Si riparte domani per la quarta tappa, La Campana (Siviglia) – Siviglia, 179,3 Km, 3 Gpm nella parte centrale, finale senza particolari insidie.

Cronometro:

1) Campenaerts

2) Valverde +1

3) Contador +6

Classifica generale

1) Valverde

2) Contador +1

3) Pinot +6