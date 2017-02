Ciclismo - Emirates nuovo sponsor per il Team Abu Dhabi

Diego Ulissi con la nuova maglia. Fonte Gazzetta.it (Bettini)

Sarà Emirates il nuovo main sponsor del team UAE-Abu Dhabi per la stagione ciclistica 2017. La compagnia aerea di Dubai, già fortemente attiva nel mondo dello sport, ha scelto di annunciare la nuova collaborazione proprio due giorni prima di quella che di fatto è la corsa di casa per il team coordinato da Beppe Saronni, l'Abu Dhabi Tour, che per la prima volta si correrà in questo periodo dell'anno dopo che le prime due edizioni erano state svolte ad ottobre, al termine dell'anno sportivo.

Oltre alle novità legate al nome della squadra (si chiamerà adesso "Team Uae Abu Dhabi-Emirates") l'ingresso di Emirates stravolgerà anche le maglie da corsa di Ulissi e compagni che porteranno appunto sul petto il logo del gruppo commerciale asiatico.

Remember this jersey, it’s the one you’re going to see out in front #UAETeamEmirates pic.twitter.com/r3m9cwZEQd — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) 21 febbraio 2017

Non si tratta però dell'unico rapporto di collaborazione annunciato dal team, dal momento che anche International Golden Grop, società che opera nel settore della difesa di Abu Dhabi, e ADS Securities, gruppo di investimenti sempre con sede nel paese mediorientale, saranno sponsor di questo nuovo progetto. Ora la parola passa alla strada di Abu Dhabi dove l'uomo di punta dovrebbe essere Diego Ulissi che lo scorso ottobre chiuse al terzo posto la corsa alle spalle di Kangert e Roche. Occhi puntati anche sul velocista Andrea Guardini, unico tra i corridori in gara per l'UAE-Abu Dhabi Emirates ad aver conquistato una vittoria di tappa in questa manifestazione.