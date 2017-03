Tirreno-Adriatico 2017, la classica cronometro a squadre apre la corsa - Foto: Tirreo-Adriatico/Twitter

La Tirreno-Adriatico 2017 prende il via con la consueta cronometro a squadre. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 22.7km da percorrere. Nessuna difficoltà lungo il percorso, poche le curve, una prova quindi costruita ad hoc per gli specialisti. Importante trovare da subito il ritmo, procedere compatti verso la meta. Il rilevamento è situato dopo 9.5km, in via Donati. Primo responso per analizzare l'avvio delle diverse compagini in gara.

Possibile delineare una griglia all'alba della prova. Due le squadre che si fanno preferire, BMC e Quick-Step hanno una tradizione favorevole in questo contesto di gara e soprattutto uomini in grado di tirare lunghi rapporti e trainare il treno. Van Avermaet, leader della BMC alla Tirreno, con Porte alla Parigi - Nizza, può contare su Rohan Dennis e su un comparto di ottima fattura, nella Quick-Step, invece, spiccano elementi come Trentin, Terpstra e Stybar, straordinari passisti.

Alle spalle di BMC e Quick-Step, un numero rilevante di squadre in grado di difendersi con costrutto. Il Team Sky difficilmente sbaglia una prova a squadre. Allenamento maniacale per rifinire i dettagli, cura del particolare. Thomas, Landa, Rosa, ma anche Kiryienka, elemento fondamentale quando si corre contro le lancette. Tra i big della generale, possono difendersi bene Quintana - la Movistar può chiudere nelle prime posizioni - e Pinot - la FDJ ha buona attitudine, mentre rischiano Aru e Nibali. Astana e Bahrain Merida devono limitare i danni per poi piazzare l'affondo nelle uscite più impegnative.

Il via alle 14, BMC ultima a scendere sul tracciato, alle 15.45.

Il percorso

L'ordine di partenza

1 LOTTO SOUDAL LTS 14.00’00

2 BAHRAIN – MERIDA TBM 14.05’00

3 TREK – SEGAFREDO TFS 14.10’00

4 TEAM SUNWEB SUN 14.15’00

5 BARDIANI CSF BRD 14.20’00

6 MOVISTAR TEAM MOV 14.25’00

7 TEAM LOTTO NL – JUMBO TLJ 14.30’00

8 QUICK-STEP FLOORS QST 14.35’00

9 CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. CDT 14.40’00

10 FDJ FDJ 14.45’00

11 ORICA – SCOTT ORS 14.50’00

12 TEAM DIMENSION DATA DDD 14.55’00

13 TEAM NOVO NORDISK TNN 15.00’00

14 ANDRONI GIOCATTOLI ANS 15.05’00

15 ASTANA PRO TEAM AST 15.10’00

16 TEAM SKY SKY 15.15’00

17 TEAM KATUSHA ALPECIN KAT 15.20’00

18 BORA – HANSGROHE BOH 15.25’00

19 NIPPO – VINI FANTINI NIP 15.30’00

20 AG2R LA MONDIALE ALM 15.35’00

21 UAE TEAM EMIRATES UAD 15.40’00

22 BMC RACING TEAM BMC 15.45’00