Tirreno-Adriatico - Cronosquadre alla Bmc: Damiano Caruso primo leader della corsa

Si apre con la cronosquadre di Lido di Camaiore l'edizione 2017 della Tirreno-Adriatico; 22,7 km pianeggianti che segneranno i primi distacchi nella Corsa dei Due Mari. La prima squadra a partire è la Lotto Soudal, seguita dalla Bahrain Merida di Vincenzo Nibali e dalla Trek Segafredo di Bauke Mollema. Tra le tre è il team belga a far registrare il miglior tempo fermando il cronometro a 24' 13'', appena 1'' meglio della squadra asiatica e 6'' rispetto a quella americana.

Passano Team Sunweb e Bardiani, ma a segnare pesantemente la classifica è un altro terzetto, quello composto dalla Movistar di Nairo Quintana, che migliora a 23'42'' il miglior risultato, dalla Lotto Jumbo, che si piazza seconda alle spalle degli spagnoli con 18'' di ritardo, ma soprattutto dai campioni del mondo della Quick-Step Floors che con il tempo di 23'37'' diventano la squadra da battere per la vittoria di tappa. Raccolta la prima metà dei tempi con il passaggio di Orica-Scott e FDJ, è proprio il team francese di Thibaut Pinot ad alzare la voce eguagliando il tempo della Movistar

La velocità media della corsa è pazzesca (due squadre tra le prime 11 superano i 57 km/h) e un leggero aumento del vento a favore sembra poter abbassare ulteriormente i tempi. Tra le squadre dei big l'Astana di Fabio Aru chiude in 24' 15'', mentre il Team Sky di Mikel Landa in 25'02''; una prova complicata quella della compagine britannica anche a causa della foratura dello stesso Landa e della brutta caduta che ha coinvolto Gianni Moscon: l'azzurro è giunto sul traguardo staccato dai compagni e presentando grosse abrasioni nella zona della spalla destra.

Ultima a concludere il percorso è la Bmc di Van Avermaet, vincitori rispettivamente della cronosquadre e della classifica generale della scorsa stagione. Gli statunitensi all'unico rilevamento intermedio presentano lo stesso tempo della QuickStep, ma nella seconda parte di gara arriva il sorpasso sul team belga e sul traguardo il gap è di 16''. Per la Bmc si tratta del secondo successo consecutivo e dopo Daniel Oss lo scorso anno, è un altro italiano a transitare per primo e a guadagnarsi il diritto di indossare la Maglia Azzurra alla partenza della seconda tappa, ovvero Damiano Caruso. In chiave classifica generale sorridono Quintana e Pinot che pagano solo 16'' alla squadra vincitrice, mentre lo sconfitto di giornata non può che essere Mikel Landa.

ORDINE D'ARRIVO TIRRENO-ADRIATICO 2017

1. Bmc (USA) 23

2.Quick-Step Floors (BEL) + 16''

3. FDJ (FRA)+ 21"

4. Movistar (SPA) + 21''

5. Orica Scott (AUS) + 25''

6. Lotto Jumbo (NED) + 40''

7. Lotto Soudal (BEL)+ 52''

8. Bahrain Merida (BAR)+ 53''

9. Dimension Data (SOU) + 53''

10. Astana (KAZ)+ 55''