Tirreno - Adriatico 2017, 7° tappa: la cronometro individuale chiude la corsa - Tirreno-Adriatico/Twitter

Fernando Gaviria interrompe il monologo di Peter Sagan, in volata detta la sua legge, il ritorno del campione del mondo non si concretizza. Ultimi battiti in linea, oggi prova contro il tempo. L'edizione 2017 della Tirreno va in archivio con la cronometro di San Benedetto del Tronto.

La classifica generale, per quel che concerne la prima posizione, è definita. In virtù dell'assolo sul Terminillo, Nairo Quintana parte con un cuscinetto di vantaggio rassicurante. 50", la possibilità di gestire il margine. Il primo inseguitore è Pinot, come Quintana non uno specialista. Discorso diverso per Roglic, Dennis e Domoulin. Loro possono piazzare la zampata ed eventualmente scavalcare lo scalatore francese, non certo impensierire il leader della Movistar.

Dieci chilometri, una progressione verso l'arrivo, nessuna asperità lungo il percorso. Prova, quindi, per specialisti, per colossi in grado di sprigionare sull'asfalto la massima potenza. Diversi possono avanzare una candidatura alla vittoria finale, occorre sottolineare Kiryenka, passista formidabile del Team Sky, ma anche Bodnar e Castroviejo, ben piazzato nella generale (8°). Un sussulto si attende da Vincenzo Nibali, in evidente ritardo di condizione. Alle 13.05 il via, alle 15.58 la partenza di Quintana. Diretta, come di consueto, su RaiSport ed Eurosport.

La classifica generale prima dell'ultima tappa

1. Quintana in 25h 44' 28". 2. Pinot a 50". 3. Dennis 1'06". 4. Roglic a 1'15". 5. Dumoulin a 1'19". 6. Thomas a 1'23". 7. Uran a 1'30". 8. Castroviejo a 1'32". 9. Mollema a 1'37". 10. Spilak a 1'59".

Il percorso