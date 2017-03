Volta a Catalunya 2017, il percorso tappa per tappa

Immagine della Volta a Catalunya 2016. Fonte: VoltaCatalunya.cat

Prende il via lunedì 20 marzo l'edizione 2017 della Volta a Catalunya, breve corsa a tappe che si disputa appunto in terra catalana. Sette le frazioni in programma, per un percorso particolarmente duro, caratterizzato da una lunga cronometro a squadre, da due arrivi in salita, da tanta montagna e dalla tradizionale chiusura domenicale a Barcellona, con circuito posto all'interno del Parc de Montjuic. Di seguito il programma completo:

1^ tappa (Lunedì 20 marzo). Calella - Calella (178.9 km). Si inizia con una frazione mossa, con ben sei gran premi della montagna posti sul percorso: Alt de Parpers (3.2 km al 4.5% di media, terza categoria), Alt dels Pinars de Badò (4.3 km al 4.3% di media, seconda categoria), Alt de La Pullosa (7.7 km al 3%, terza categoria), Alt el Muntanyà (3.9 km al 7.5%, prima categoria), Coll Formic (8.4 km al 4.7%), prima categoria, e Alt de Collsacreu (3 km al 4.7%, terza categoria), dalla cui vetta mancheranno poco meno di venti chilometri al traguardo, buona parte dei quali in discesa.



2^ tappa (martedì 21 marzo). Pla de l'Estany (Banyoles - Banyoles, 41.3 chilometri, cronometro a squadre). Una lunga cronosquadre può indirizzare subito la corsa: percorso ondulato, sul quale sarà importante mantenere una velocità costante e non perdere corridori per strada.

3^ tappa (mercoledì 22 marzo). Mataró - La Molina (Alp) (188.3 km). Arrivo in quota, in una giornata che prevede tre gran premi della montagna, tutti di prima categoria: Alt de Toses (6.3 km al 7%) e due passaggi in cima a La Molina (11.6 km al 4.3% di media il primo, 12.2 al 4.7% il secondo).

4^ tappa (giovedì 23 marzo). Llívia - Igualada (194.3 km). Si inizia in discesa, per poi affrontare due asperità di media difficoltà: Alt de Pubill (3.3 km al 5.5%, terza categoria) e soprattutto il Turò del Puig (3.3 al 5.7%, con punte del 10%), prima di una rapida picchiata verso Igualada.

5^ tappa (venerdì 24 marzo). Valls - Lo Port (Tortosa) (182 km). Il traguardo in salita che deciderà buona parte delle sorti dell'intera corsa è quello di Lo Port (Tortosa), un gran premio della montagna di categoria especiàl, lungo 8.4 km al 9% di media (20% la pendenza massima). In precedenza i corridori dovranno affrontare il Coll de Fatxes (14.4 km al 2.7% di media, con diversi tratti in contropendenza, gpm di seconda categoria).

6^ tappa (sabato 25 marzo). Tortosa - Reus (189.7 km). Altra giornata per scalatori, impegnati sulle rampe dell'Alt de Bot (2.2 km al 5.5%, terza categoria), dell'Alt de Falset (3 km al 5%, terza categoria), del Coll de Porrera (3.7 km al 5%, terza categoria) e dell'Alt de la Musara (11.6 al 5%, prima categoria). Dalla cima dell'ultima salita mancheranno una quarantina di chilometri alla conclusione.

7^ tappa (domenica 26 marzo). Barcelona - Barcelona (138.7 km). Primi ottanta chilometri fuori dall'abitato della grande città catalana, con l'Alt de L'Ullastrell (7 km al 3.5%, seconda categoria) unica difficoltà altimetrica. Seconda parte di tappa invece all'interno del circuito del Parc de Montjuic, da percorrere per otto volte, con una salita di 2 km al 5.7% di pendenza media).