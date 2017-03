Volta a Catalunya, la Movistar vince la cronosquadre tra le polemiche. Valverde nuovo leader

Il Team Movistar, vincitore della cronosquadre di Banyoles. Fonte. BettiniPhoto

E' la Movistar di Alejandro Valverde ad aggiudicarsi la seconda tappa della Volta a Catalunya 2017, una cronometro a squadre di 41.3 km, da Pla de l'Estany a Banyoles. La squadra spagnola batte a sorpresa per soli due secondi il Team BMC, rifilandone quarantasei al Team Sky di Chris Froome. A 1'15" la Trek-Segafredo di Alberto Contador, seguita dagli australiani della Orica-Scott. A 1'44" la FDJ della maglia di leader della generale Davide Cimolai, mentre accusano ritardi ancor più pesanti il Team Lotto-Jumbo di Steven Kruijswiijk, l'Astana, la Lotto-Soudal e la Quick-Step Floors. Addirittura fuori dalla top ten l'AG2R La Mondiale di Romain Bardet. In virtù di questo risultato, sarebbe lo spagnolo Josè Rojas la nuova maglia bianca della Volta a Catalunya ma, a seguito delle proteste della BMC, la giuria decide di penalizzare di tre minuti il velocista, reo di aver spinto in più occasioni i suoi compagni di squadra. E' dunque Alejandro Valverde il nuovo leader della generale. Domani terza tappa, con arrivo in quota a La Molina.

Alejandro Valverde. Fonte: VoltaCatalunya/Twitter

La seconda frazione della Volta a Catalunya 2017 è una cronometro a squadre lunga ben 41.3 km, su un tracciato ondulato (in particolar modo nella prima parte), con traguardo posto a Banyoles. Sin dalla vigilia si attendono grandi distacchi, e il pronostico viene rispettato, soprattutto per quanto riguarda le squadre minore. Il primo team tra i "big" a far segnare il miglior tempo è la Trek-Segafredo di Alberto Contador, ben presto superata dagli americani della BMC che sembrano ipotecare la corsa in quarantotto minuti e cinquantasette secondi. Neanche il Team Sky di Geraint Thomas, Chris Froome, Mikel Landa e Diego Rosa riesce a far meglio, mentre è la Movistar a timbrare il tempo che non ti aspetti, che due secondi di vantaggio sulla BMC, grazie al lavoro degli specialisti Castroviejo, Oliveira ed Erviti. Chiudono lontane tutte le altre squadre, dalla Orica-Scott di Adam Yates alla AG2R La Mondiale di Romain Bardet, consentendo a Josè Rojas, in virtù dei piazzamenti ottenuti tra oggi e ieri, di strappare all'azzurro Davide Cimolai la maglia bianca di leader della generale. Verdetto che viene però ribaltato al termine della corsa, quando la giuria decide di penalizzare Rojas per spinte date e ricevute ai suoi compagni di squadra: leader diventa dunque Alejandro Valverde, per la rabbia del Team BMC, che avrebbe voluto una sanzione nei confronti dell'intera squadra.

Ordine d'arrivo. 1. Movistar in 48'55". 2. BMC a 2". 3. Team Sky a 46". 4. Trek-Segafredo a 1'15". 5. Orica-Scott a 1'24". 6. FDJ a 1'44". 7. Lotto-Jumbo a 1'48": 8. Astana a 2'05". 9. Lotto-Soudal a 2'10". 10. Quick-Step Floors a 2'13".

Classifica generale. 1. Rojas in 5h 17' 16". 2. Valverde s.t. 3. Amador s.t. 4. R. Fernandez s.t. 5. Oliveira s.t. 6. Erviti s.t. 7. Solèr s.t. 8. Castroviejo s.t. 9. Bookwalter a 2". 10. Hermans s.t.