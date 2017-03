Volta a Catalunya, ribaltone UCI: Movistar penalizzata, cronosquadre alla BMC

Il Team BMC durante la cronosquadre di Banyoles. Fonte: Tim de Waele/TDWSport.com

A distanza di diciotto ore dalla conclusione della cronometro a squadre di Banyoles (valida per la seconda tappa della Volta a Catalunya 2017), il verdetto della strada (e soprattutto della giuria di corsa) viene ribaltato dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Sono state accolte infatti le rimostranze del Team BMC, che era giunto al traguardo con due soli secondi di ritardo rispetto al tempo fatto segnare dalla Movistar, e squadra spagnola penalizzata di un minuto, con conseguente vittoria di tappa per la compagine elvetico/americana. Decisione dell'UCI dovuta a irregolarità nello svolgimento della prova contro il tempo da parte di Josè Joaquin Rojas della stessa Movistar, colpevole di aver spinto (ma anche di aver ricevuto aiuti irregolari) i suoi compagni di squadra.

In virtù di questo dietrofront, la nuova maglia di leader della generale va ora sulle spalle del belga Ben Hermans della BMC, mentre Alejandro Valverde perde un minuto in classifica, attestandosi così alle spalle anche di Chris Froome del Team Sky. Il tutto a pochi minuti dalla partenza della terza frazione, un'importante tappa di montagna, con arrivo in salita a La Molina, che potrebbe regalare agli appassionati altri motivi d'interesse, oltre alla canonica sfida tra i diversi favoriti alla vittoria finale di Barcellona (la corsa si concluderà come da tradizione domenica nella città catalana, sul traguardo del Parc de Montjuic).