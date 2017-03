Volta a Catalunya 2017, 3° tappa - A La Molina trionfa Valverde

Vuelta a Catalunya 2017, 3° tappa - A La Molina trionfa Valverde - Getty images

La terza tappa della Volta a Catalunya edizione 2017 incorona Alejandro Valverde. Il fuoriclasse spagnolo, privato della maglia di leader dopo la decisione dell'UCI di penalizzare la Movistar, si impone sul primo traguardo in quota, a La Molina. L'ascesa conclusiva non crea selezione tra le prime ruote del gruppo, è così una volata a ranghi ridotti a decretare il vincitore. Valverde prende la scia di Daniel Martin e lo salta senza difficoltà. Adam Yates chiude terzo, bene Contador.

188.3km da percorrere, quattro Gpm, di cui tre nella seconda parte di corsa. De Gendt transita per primo sull'Alto de Parpers, ma gli iniziali tentativi di fuga non riscuotono successo. Il gruppo riassorbe una ventina di attaccanti e solo dopo una sessantina di chilometri nasce l'azione di giornata, con quattro effettivi - Serry, Ackermann, Rubio e Berhane - a distanziare il grosso del plotone.

La BMC di Hermans - primo nella generale dopo la rivisitazione della cronosquadre - propone un ritmo moderato, il ritardo del gruppo si impenna e i battistrada racimolano oltre 6 minuti. La seconda asperità - Alt de Toses, salita vera - cambia lo scenario, Trek e Sky rilevano la BMC e cambiano passo. Il ritardo degli inseguitori crolla, il gruppo si presenta con 4'50 alle prime rampe verso La Molina, scalata da ripetere due volte.

Foto: Volta a Catalunya/Twitter

Kiryienka è un motorino inesauribile, avviene una naturale selezione da dietro, mentre davanti in tre provano a resistere (Ackermann in difficoltà fin dall'Alto de Toses). Il più attivo è Berhane, gli altri sfruttano l'operato dello scalatore della Dimension Data. Un minuto all'ingresso, il secondo di giornata, verso La Molina. Berhane allunga in solitaria, non basta però il coraggio, viene naturalmente inghiottito dal gruppo, guidato da Nieve, Kennaugh e Thomas. Ai meno 7, Contador chiama Pantano. La Trek prova a spezzare l'inerzia, ma la salita, pedalabile, non offre spunti. Dopo un leggero passaggio in discesa, la strada sale nuovamente dai 2km ai 600 metri, la volata è ormai inevitabile. Daniel Martin decolla ai 400 e stacca tutti di ruota, tutti eccetto Valverde. Esce all'esterno e passa, facile. Adam Yates regola poi il gruppetto Contador, a due secondi dai primi. Van Garderen è il nuovo leader della corsa.

