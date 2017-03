Volta a Catalunya 2017: Valls – Lo Port (Tortosa), capolavoro di Valverde, tappa e maglia - Getty images

Il capolavoro di Alejandro Valverde. Il campione spagnolo controlla la tappa, osserva il cambio di passo di Trek e Sky e si mantiene nell'ombra, alla ruota di Chris Froome. Sull'ascesa conclusiva, Valverde gioca la carta Soler, progressione e gruppo ridotto a tre unità, tocca poi al capitano della Movistar, in prima persona, rompere gli indugi. Valverde si sposta sulla destra e inchioda Contador e Froome. Una volata verso l'arrivo, braccia alzate, successo di tappa e maglia di leader. Una sensazione di superiorità disarmante. Froome chiude secondo, davanti a Contador, crolla, a quasi due minuti, Van Garderen, primo della classe all'alba della prova odierna.

182km, due Gpm lungo il percorso. L'avvio di tappa è incerto, diverse sortite, senza fortuna. Il Coll de Fatxes, seconda categoria, offre un punto di partenza agli attaccanti, si compone così un gruppetto di quindici unità, all'interno Rolland, Cataldo e Gesink. Il grosso del plotone concede il benestare, il vantaggio dei battistrada acquista consistenza, fino a scollinare oltre i 5'30. Trek e Sky gestiscono la rincorsa, l'obiettivo è chiaro, ricucire prima degli ultimi 20km, decisivi nell'economia di tappa.

Foto: Volta a Catalunya/Twitter

Il vento complica ulteriormente la giornata, il gruppo principale si spezza in quattro tronconi, ma non si crea alcuna selezione tra le ruote primarie. Quando mancano 45km, il gap tra i fuggitivi e gli inseguitori è già sotto i due minuti, l'aggancio avviene così in modo naturale. La strada, come detto in sede di presentazione, torna a salire già al km160, ma è solo negli ultimi 10km che la salita diventa infernale. Lo Port, punte del 20%, pendenza media del 9%.

Froome spedisce al comando il fido Kiryienka, cinque maglie nere a dettare il passo. Tra i meno sette e i meno sei, ecco la Trek, Mollema, Pantano, Contador. Si assottiglia il gruppo di testa, ma nessuno azzarda l'affondo. Dopo l'ultima stoccata di Pantano, è come sempre Contador ad accendere la contesa. Valverde e Froome replicano prontamente. Valverde trova poi uno splendido Soler, mentre naufraga Van Garderen. Soler tiene fino ai due dal termine, con l'accelerazione conclusiva da il là alle schermaglie d'arrivo. Contador danza, ma Valverde è il più forte. Stacca il pistolero e Froome, è solo. Froome è bravo a gestire, rientra su Contador ed è secondo. Quarto Soler.

L'ordine d'arrivo

La nuova classifica generale