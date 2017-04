Giro dei Paesi Baschi, primo acuto di Michael Matthews

E' l'australiano Michael Matthews ad aggiudicarsi la prima tappa dell'edizione 2017 del Giro dei Paesi Baschi. Il corridore del Team Sunweb domina infatti la volata sul traguardo di Eguesibar-Sarriguren, bruciando allo sprint i connazionali Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) e Simon Gerrans (Orica-Scott), prendendosi anche la maglia gialla di leader della classifica generale (ma senza abbuoni in palio). Nell'ultimo chilometro paura per Alberto Contador (Trek-Segafredo), vittima di una caduta senza conseguenze. Domani seconda frazione, con arrivo posto ad Eltziego, su un percorso ondulato ma che dovrebbe favorire ancora i velocisti.

Michael Matthews in maglia gialla. Fonte: Twitter

La prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2017 è una frazione mossa, 153.3 km da Iruña a Eguesibar-Sarriguren, con tre gran premi della montagna posti sul percorso. Nessuna delle salite, due di seconda categoria e uno di terza, costituisce però un ostacolo insormontabile per i pochi sprinter che partecipano alla breve corsa a tappe spagnola. Dopo cinque chilometri dalla partenza, sono in tre ad attaccare: Alex Aranburu (Caja Rural), Yoann Bagot (Cofidis) e Igor Anton (Dimension Data). Gli uomini al comando raggiungono un vantaggio massimo di quattro minuti sul gruppo, tirato dagli uomini del Team Sunweb e da quelli della Trek-Segafredo. Dopo una lunga giornata in fuga, il ricongiungimento si verifica a venti chilometri dalla conclusione, quando si susseguono scatti e controscatti: a provarci sono Tim Wellens (Lotto-Soudal) e Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), con Alejandro Valverde (Movistar) prontissimo a rintuzzare ogni tentativo di guadagnare terreno. Nel finale le squadre dei velocisti riescono a riprendere il controllo della situazione, e la corsa si decide dunque in volata. E' Michael Matthews a partire per primo e in posizione migliore: il corridore del Team Sunweb vince nettamente, precedendo sulla linea del traguardo i connazionali Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) e Simon Gerrans (Orica-Scott). Nell'ultimo chilometro paura per Alberto Contador (Trek-Segafredo), caduto senza riportare gravi conseguenze.

Ordine d'arrivo e classifica generale. 1. Matthews in 3h 45' 07". 2. McCarthy s.t. 3. Gerrans s.t. 4. Restrepo s.t. 5. De Bie s.t. 6. Richeze s.t. 7. Uran s.t. 8. Roux s.t. 9. Swift s.t. 10. Mühlberger s.t.