Parigi-Roubaix 2017 diretta LIVE

Benvenuti alla diretta della Parigi-Roubaix, terza classica monumento dell'anno. La corsa si svolge interamente in Francia e partirà da Compiègne alle 10.55 e arriverà nel celebre velodromo di Roubaix.

La corsa è unica al mondo per la presenza dei suoi tratti in pavè che rendono la prova molto più selettiva di una tappa alpina.

Due sono i tratti più famosi e importanti in cui si potrebbe decidere la corsa. Il tratto più conosciuto è la Foresta di Arenberg posto a 97 km dall'arrivo.

Il tratto in cui più spesso si è decisa la corsa in questi anni è invece il Carrefour de l'Arbre posto a 18 km dall'arrivo e segnato come Arenberg da 5 stellette come difficoltà.

La Roubaix odierna sarà anche l'ultima corsa del più grande dominatore della "materia", Tom Boonen. Nel suo carniere, 4 vittorie (2005, 2008, 2009,2012) caccia quindi alla quinta affermazione, dopo la beffa dello scorso anno.

Alcune assenze di peso nell'inferno del nord. Mancheranno infatti il re del Fiandre Philippe Gilbert e un uomo perfetto per le pietre come Sep Vanmarcke, a causa della brutta caduta di domenica al Giro delle Fiandre.

Non mancano certo le stelle, con Sagan voglioso di riscatto dopo il Fiandre e Greg Van Avermaet pronto a non lasciargli nemmeno un centimetro. Alle loro spalle c'è Oliver Naesen, sfortunato domenica scorsa quando è caduto insieme ai principali favoriti.

Leggermente in seconda fila, oltre a Tom Boonen, troviamo Terpstra della Quick Step, Stannard e Rowe del team Sky, oltre ai 2 fortissimi velocisti Kristoff e Degenkolb (che a Roubaix ha già vinto).

Ci sono anche discrete speranze sul fronte italiano, con Modolo, Moscon e Trentin protagonisti di un buonissimo Fiandre e che proveranno a ripetersi.

L'albo d'oro della classica monumento è ricco di grandi nomi con il Belgio che sopravanza la Francia in quanto a vittorie ma con l'Italia che tallona le 2 nazioni.