Ciclismo, incidente mortale per Michele Scarponi. Aveva 37 anni

Michele Scarponi, zimbio.com

Michele Scarponi, 37 anni, è morto questa mattina intorno alle 8 dopo essere stato investito da un furgoncino mentre si allenava. Il corridore dell'Astana stava preparando il Giro d'Italia in partenza il prossimo 5 maggio dalla Sardegna sulle strade del proprio paese natale, Filottrano, in provincia di Ancona. Lascia una moglie e due figli.

Vincitore del Giro d'Italia nel 2011, Scarponi era rientrato prima da una corsa a tappe che stava disputando proprio per preparare al meglio la corsa Rosa del centenario che lo avrebbe visto capitano della sua squadra, l'Astana. L'incidente è avvenuto su via Industria. Secondo le prime ricostruzioni Scarponi si sarebbe scontrato frontalmente con un furgoncino con alla guida un uomo di 57 anni che avrebbe detto di non aver visto il ciclista. Scarponi è deceduto sul colpo e sono stati inutili i soccorsi che sono stati portati sia dagli automobilisti che si sono fermati per strada sia dal 118 intervenuto sul posto.

Michele Scarponi, l'Aquila di Filottrano, com'era soprannominato, correva per l'Astana. Professionista dal 2002, era conosciuto soprattutto per le sue doti da scalatore. Immediate le prime reazioni dal mondo dello sport. L'Astana su twitter ha parlato di un lutto per cui non ci sono parole, mentre Vincenzo Nibali ha twittato tutto il suo dolore: "Non si cono parole..."