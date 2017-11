Giro d'Italia 2018, che colpo per la Corsa Rosa: Chris Froome ci sarà!

Sembrava un sogno destinato a restare tale, una suggestione più che una vera possibilità, invece Chris Froome sarà a Gerusalemme il 4 maggio 2018 per la partenza dell'edizione 101 del Giro d'Italia. Una notizia che serve senz'altro ad aumentare ulteriormente l'appeal per un evento già tra i più attesi della stagione ciclistica internazionale.

Il kenyota bianco tornerà dunque sulle strade della corsa a tappe italiana dopo otto anni e si presenterà inevitabilmente come uno dei principali favoriti per la vittoria. L'obiettivo dichiarato del capitano del Team Sky sarà quello di cercare la storica doppietta Giro-Tour, un traguardo diventato quasi impossibile nell'era moderna, tant'è che l'ultimo a riuscirvi fu Marco Pantani nel 1998. Froome negli ultimi cinque anni è infatti arrivato a quota quattro successi alla Grand Boucle, a -1 dai detentori del recordi di vittorie ovvero Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain.

Il Giro invece è l'unica grande corsa di tre settimane che manca nella bacheca del classe '85, che punta dunque a completare quella tripla corona diventata ancora più concreta la scorsa estate con il primo trionfo alla Vuelta a España, arrivato dopo cinque tentativi di cui tre terminati al secondo posto. Sono stati differenti invece i risultati delle due partecipazioni in Italia, terminate con un 32° posto nel 2009 e una squalifica alla 19a tappa nel 2010, quando però non era ancora il dominatore assoluto delle corse a tappe che conosciamo.

La conferma della partecipazione di Froome arriva direttamente da Roma con un video trasmesso al termine della presentazione dell'edizione 101 sotto lo sguardo soddisfatto dell'ideatore Mario Vegni e lascia pochi dubbi all'interpretazione: "Ciao a tutti, non vedo l'ora di vedervi al prossimo Giro d'Italia".

A surprise from @chrisfroome: «I looking forward to see you all at #Giro10» | Una sorpresa da @chrisfroome: «Non vedo l'ora di vedervi tutti al #Giro101».#Giro101 pic.twitter.com/FbGyFpQiXB