Ciclismo, Tom Dumoulin svela la sua preparazione al Giro

Twitter Team Sunweb

L'obiettivo di Tom Dumoulin è il Giro d'Italia 2018, almeno il primo. L'olandese ha deciso di provare a difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno a Milano in Piazza Duomo e lo farà ancora con la Sunweb, questa volta però sfidando Chris Froome, squalifica permettendo.

La Farfalla di Maastricht, unitamente alla propria squadra, ha quindi deciso il calendario che lo accompagnerà nel migliore dei modi al prossimo Giro d'Italia di Maggio, ovvero lo stesso dello scorso anno. Come Peter Sagan, anche Tom Dumoulin ha deciso di non cambiare il proprio calendario, confermando quanto fatto lo scorso anno. L'olandese dunque inizierà la stagione solo a fine febbraio, dedicando il primo mese dell'anno al lavoro in altura, probabile tappa al Teide. La corsa che terrà a battesimo il corridore del Team Sunweb sarà l'Abu Dhabi Tour, organizzato da Rcs come il Giro, mentre dal mese di marzo inizierà a fare sul serio. In primavera la Farfalla di Maastricht svolazzerà in Italia tra Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, saltando poi le prime due classiche delle Ardenne, ovvero l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone, due corse che prevedono un epilogo per scattisti e quindi, di natura, non adatte a lui.

Dumoulin riapparirà però per la Doyenne, la Liegi-Bastogne-Liegi, l'ultima corsa prima della partenza verso Gerusalemme e quindi del Giro d'Italia numero 101. Resta l'incognita sul prosieguo della sua stagione, con Tour de France e Vuelta a Espana ancora sul piatto della bilancia. La sensazione è che se all'olandese dovesse riuscire di ripetere il successo nella corsa rosa, allora proverà anche la storica doppietta con la Grand Boucle, altrimenti virerà sulla corsa iberica in preparazione del Mondiale di Innsbruck, dove potrà ambire a vincere sia il titolo a cronometro, già conquistato a Bergen nello scorso settembre, sia quello in linea. Qualsiasi via scelga, Dumoulin punta ad entrare nella leggenda di questo sport.