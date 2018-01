Ciclismo, Santos Tour Down Under: tanti grandi nomi al via

Twitter Santos Tour Down Under

Si avvicina lo start ufficiale della stagione 2018. Il mondo del ciclismo, come d'abitudine, si sposta nel continente australe per dare il via al nuovo anno con il Santos Tour Down Under, la prima corsa World Tour. La corsa australiana festeggia quest'anno il suo ventennale e per la prima volta nella sua storia partirà da Port Adelaide, sobborgo della città australiana, per poi attraversa la Barossa e finire a Lyndoch in una volata annunciata.

La tradizione del Down Under riprende poi con la seconda frazione che propone il classico arrivo in salita di Stirling. Le colline australiane serviranno come ogni anno ad eliminare gli sprinter meno resistenti, restringendo la lotta ai cosiddetti puncher, corridori alla Sagan per intenderci. La ventesima edizione prosegue poi per il solito canovaccio con la tappa di Victor Harbor che presenta la prima opportunità dell'anno per fare dei ventagli, prima che si arrivi alla volata finale. Novità, invece, per la quarta tappa che inserisce Uraidla come sede d'arrivo di una tappa che si preannuncia spettacolare grazie alla salita di Norton Summit che darà spazio ai corridori da classifica. La tappa regina resta però quella di Willunga Hill, dove Porte vanta quattro vittorie consecutive. La quinta tappa resta quindi l'ultima a disposizione degli uomini di classifica per aggiudicarsi la corsa prima della passerella finale di Adelaide.

Al via di Port Adelaide come ogni anno ci saranno molti big. Il tre volte campione del mondo, Peter Sagan, darà il via alla sua stagione proprio dall'Australia, ma lo slovacco dovrà battere il trio BMC composta da Porte, Dennis e Gerrans che si preannuncia più agguerrito che mai. Tanti gli sprinters presenti tra cui spiccano André Greipel, l'idolo di casa Caleb Ewan, Elia Viviani, al debutto con la Quickstep Floors, e Kristoffer Halvorsen, l'interessante neopro' firmato dalla Sky.

Per la classifica generale, oltre al già citato trio BMC, ci sarà da tenere d'occhio il duo del Team Emirates, composto da Rui Costa e Ulissi, oltre a Sam Oomen, Pierre Latour e i due giovani Jhonatan Restrepo ed Egan Bernal, quest'ultimo al debutto con la casacca della Sky.