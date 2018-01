Tour Down Under, Porte vince in salita. Impey leader della generale

Richie Porte a Willunga Hill. Fonte: Twitter

Per la quinta volta consecutiva Richie Porte vince sul traguardo in salita di Willunga Hill al Tour Down Under, breve corsa a tappe che si corse nella parte sudorientale dell'Australia. Il tasmaniano del Team BMC si è imposto infatti nella quinta frazione, davanti al sudafricano Daryl Impey (Team Mitchelton-Scott), staccato di otto secondi, ma ora leader della classifica generale per questione di abbuoni (stesso tempo di Porte). Sul podio di giornata (e della generale) l'olandese Tom-Jelte Slagter della Dimension Data, che paga soli dieci secondi all'arrivo all'idolo di casa. Bene Diego Ulissi, che si difende, tagliando il traguardo nello stesso gruppetto di Slagter (e di Bernal del Team Sky), e che è ora quarto in classifica generale, quando manca solo la passerella di Adelaide alla fine del Tour Down Under.

La quinta tappa del Tour Down Under 2018 conduce da McLaren Vale a Willunga Hill, per 151.5 chilometri complessivi: arrivo in quota su uno strappo di 1.7 km, con una pendenza media del 7.5%. Si anima subito la fuga di giornata: ne sono protagonisti Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Nicholas Dlamini (Dimension Data), Scott Bowden (UniSA-Australia), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Zakkari Dempster (UniSA-Australia), Fumiyuki Beppu (Trek-Segafredo) e Nuno Bico (Movistar Team). I battistrada accumulano un vantaggio massimo di cinque minuti, fino alla prima ascesa di Willunga Hill, quando gli uomini della Bahrain-Merida, della Lotto-Jumbo e del Team UAE Emirates accelerano il ritmo. De Gendt e Dlamini rimangono poi soli al comando, con il belga che prova il colpaccio salutando il compagno di avventura, salvo essere ripreso a dieci chilometri dalla conclusione. Si scatena qui la bagarre per prendere in testa le prime rampe della salita. Dopo una selezione iniziale, Richie Porte (Team BMC) scatta a un chilometro e mezzo dalla fine, seguito da Jay McCarthy della Bora-Hansgrohe. McCarthy resiste però solo per qualche centinaio di metri alla ruota di Porte, che nell'ultimo chilometro vola via da solo verso la vittoria. Da dietro rinviene però Daryl Impey (Mitchelton-Scott), che precede il gruppo degli inseguitori, limitando i danni a otto secondi e prendendosi la maglia di leader della generale (caduta per Peter Sagan). A dieci secondi i vari Slagter, Ulissi, Devenyns, Bernal e Gorka Izaguirre. Domani ultima tappa, con l'arrivo pianeggiante di Adelaide.

Ordine d'arrivo. 1. Porte in 3h 42' 22". 2. Impey a 8". 3. Slagter a 10". 4. Devenyns s.t. 5. Bernal s.t. 6. G. Izaguirre s.t. 7. Ulissi s.t. 8. Gesink a 14". 9. J. Izaguirre s.t. 10. Guerreiro s.t.

Classifica generale. 1. Impey in 18h 02' 15". 2. Porte s.t. 3. Slagter a 16". 4. Ulissi a 20". 5. Devenyns s.t. 6. Bernal s.t. 7. G. Izaguirre s.t. 8. Gesink a 24". 9. Bennett s.t. 10. J. Izaguirre s.t.