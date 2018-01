Vuelta a San Juan, subito Gaviria allo sprint

Fernando Gaviria. Fonte: El Pais - CC-BY-SA-4.0

Neanche il tempo di archiviare il Tour Down Under che il grande ciclismo internazionale è di scena in Sudamerica, in Argentina, con un'altra breve corsa a tappe, la Vuelta a San Juan. Appuntamento che ha visto il forfait dell'ultimo giorno di Vincenzo Nibali, costretto a rimandare il suo esordio stagionale a causa di un virus influenzale. Chi invece non marca visita è Fernando Gaviria, fenomenale sprinter colombiano, che si è aggiudicato nettamente in volata la prima frazione della corsa argentina, con arrivo posto a Pocito. Tutto facile per l'esplosivo corridore della Quick-Step Floors, che ha preceduto al traguardo ben quattro italiani: Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida), Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe), Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec).

La prima tappa della Vuelta a San Juan conduce il gruppo da San Juan a Pocito, per 148.9 km complessivi, su un percorso senza reali difficoltà altimetriche, adatto ai velocisti. Ad animare la prima fuga della corsa ci pensano subito tre coraggiosi: Pablo Anchieri (Uruguay), Daniel Juarez (Asociacion Civil Mardan) e Adrian Richeze (A.C.A. Virgen De Fatima), raggiunti in un secondo momento da Duilio Ramos (Argentina), Victor Olivares (Chile), Juan Melivilo (Municipalidad de Pocito) e Facundo Cattapan (Municipalidad de Rawson), in un drappello di sette attaccanti che però non riesce a guadagnare più di due minuti sul gruppo dei velocisti. Gap ridotto con il trascorrere dei chilometri, annullato ai meno diciannove, con la Trek-Segafredo a lavorare per l'ex campione italiano Giacomo Nizzolo. Isolati tentativi da finisseur non valgono ad evitare la volata a ranghi compatti: il Team Bora-Hansgrohe organizza un treno per Matteo Pelucchi, ma agli ultimi cinquecento metri la Quick-Step Floors lancia Fernando Gaviria. Il giovane colombiano apre il gas e, con una progressione impressionante, senza neanche dare l'impressione di essere a tutta, trionfa agevolmente, mettendosi alle sue spalle Niccolò Bonifazio della Bahrain-Merida. Conclude una buona giornata per i colori italiani anche Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec), quinto alle spalle dei connazionali Pelucchi e Nizzolo. Con questo successo, Fernando Gaviria è anche leader della classifica generale della Vuelta a San Juan 2018.

Ordine d'arrivo. 1. Gaviria in 3h 15' 23". 2. Bonifazio s.t. 3. Pelucchi s.t. 4. Nizzolo s.t. 5. Belletti s.t. 6. Mauro Richeze s.t. 7. Lucero s.t. 8. Riabushenko s.t. 9. Maximiliano Richeze s.t. 10. Penalver s.t.

Classifica generale. 1. Gaviria in 3h 15' 13". 2. Bonifazio a 4". 3. Pelucchi a 6". 4. Juarez a 7". 5. Nizzolo a 10". 6. Belletti s.t. 7. Mauro Richeze s.t. 8. Lucero s.t. 9. Riabushenko s.t. 10. Maximiliano Richeze s.t