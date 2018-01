Vuelta a San Juan, colpo Villalobos nella seconda tappa

Il costaricano Roman Villalobos si impone a sorpresa nella seconda a tappa della Vuelta a San Juan 2018, corsa di inizio stagione che si disputa in Argentina. Per il ventisette corridore del Team Canel's-Specialized si tratta del primo successo di prestigio della carriera, ottenuto sul traguardo di Peri Lago Punta Negra Dam, in un finale mosso e in una volata ristretta. Secondo l'argentino Ricardo Escuela (A.C.A. Virgen De Fatima), terzo il belga Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), quarto il giovane azzurro Filippo Ganna (Team UAE Emirates). Villalobos conquista anche la maglia di leader della classifica generale, strappandola al colombiano Fernando Gaviria, staccato di otto secondi su un arrivo non adatto alle sue caratteristiche di sprinter puro.

La seconda tappa della Vuelta a San Juan edizione 2018 si svolge su un percorso intorno alla località di Peri Lagro Punta Negra Dam, per 149.9 km complessivi, con tre gran premi di terza categoria da affrontare (l'ultimo a trenta chilometri dalla conclusione) e un insidioso strappo nel finale. Ci provano da lontano in quattro: Gerardo Tavani (Municipalidad de Pocito), Roderich Aconegui (Uruguay), Carlos Alzate (UnitedHealthcare) e Ignacio de Jesus Prado (Cenel's Specialized), il cui vantaggio giunge anche oltre i cinque minuti. Con il trascorrere della tappa, i fuggitivi vengono riavvicinati dal gruppo, prima di essere ripresi a trentuno chilometri dalla conclusione, con Alzate e Prado ultimi a mollare. Si susseguono poi scatti e controscatti, tra cui quello dell'italiano Mattia Bais (con la maglia della nazionale italiana), ma si tratta di tutti tentativi senza fortuna. A quattro chilometri dalla conclusione, l'ultimo strappo di giornata accende la corsa: Roman Villalobos (Canels Specialized), Ricardo Escuela (Agrupacion Virgen De Fatima) e Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) riescono ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo e a giocarsi la volata in un gruppo ristrettissimo. Il favorito è il belga Benoot, che però parte troppo presto e si fa infilare dal carneade costaricano Villalobos, chiudendo poi terzo alle spalle anche di Escuela. Filippo Ganna (Team UAE Emirates) rinviene da dietro e regola il gruppetto dei battuti, mentre Fernando Gaviria giunge a otto secondi di ritardo insieme al resto dei velocisti, perdendo la maglia di leader della classifica generale, cedendola proprio al Villalobos, che completa la sua giornata di grazia.

Ordine d'arrivo. 1. Villalobos in 3h 25' 06". 2. Escuela s.t. 3. Benoot s.t. 4. Ganna s.t. 5. Sevilla s.t. 6. Majka s.t. 7. Najar s.t. 8. Catarford s.t. 9. Boivin s.t. 10. Mas s.t.

Classifica generale. 1. Villalobos in 6h 40' 19". 2. Escuela a 4". 3. Benoot a 6". 4. Gaviria a 8". 5. Belletti a 10". 6. Ganna s.t. 7. Rubiano s.t. 8. Mas s.t. 9. Sevilla s.t. 10. Keukeleire s.t.