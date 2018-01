Vuelta a San Juan, Mullen vola a cronometro. Ganna nuovo leader

Google Plus

Filippo Ganna. Fonte: UAE Team Emirates

L'irlandese Ryan Mullen domina la cronometro di San Juan, valida per la terza tappa dell'omonima corsa, la Vuelta a San Juan, che si disputa questa settimana in Argentina. Su un percorso di soli 14.4 km, il corridore della Trek-Segafredo sbaraglia la concorrenza, rifilando venticinque secondi al secondo classificato, il giovane italiano Filippo Ganna del Team UAE Emirates, che con la sua prestazione si prende però la maglia di leader della generale, strappandola al costaricano Roman Villalobol. Buona prova anche del polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), che paga trenta secondi (oltre due al chilometro a Mullen), ma diventa il principale favorito alla vittoria finale, a cinque secondi proprio dall'azzurro Ganna.

La terza tappa della Vuelta a San Juan è una breve cronometro individuale di 14.4 km, su un percorso pianeggiante che si snoda intorno alla cittadina che dà il nome alla corsa. Il primo corridore a far segnare un tempo interessante è il belga della Quick-Step Floors Iljo Keisse in 19'10", ma subito dopo l'irlandese Ryan Mullen sfodera una prestazione da vero specialista, scendendo sotto i diciotto minuti e fermando il cronometro a 17'43". Si intuisce ben presto che la prestazione del corridore della Trek-Segafredo sarà difficilmente eguagliata. Neanche il suo compagno di squadra Greg Daniel fa meglio, pagando trenta secondi all'irlandese, che stampa lo stess crono del polacco Rafal Majka, tra i big della corsa, che va sotto le aspettative ma rimane uno dei favoriti in vista della seconda parte della Vuelta. Tra gli ultimi a partire c'è l'azzurro Filippo Ganna (Team UAE Emirates), già noto al pubblico degli appassionati del ciclismo su pista. L'italiano accusa subito un ritardo di trentaquattro secondi al primo intermedio, ma si riprende nella seconda parte di cronometro, limitando i danni e prendendosi la maglia di leader della classifica generale, prima traguardo di una carriera su strada tutta da costruire.

Ordine d'arrivo. 1. Mullen in 17' 43". 2. Ganna a 25". 3. Majka a 30". 4. Daniel s.t. 5. Sevilla a 36". 6. Anacona a 38". 7. Mendoza a 44". 8. Cavagna s.t. 9. Sepulveda a 50". 10. Narvaez a 52".

Classifica generale. 1. Ganna in 6h 58' 37". 2. Majka a 5". 3. Sevilla a 11". 4. Mendoza a 19". 5. Sepulveda a 25". 6. Escuela a 27". 7. Anacona a 35". 8. Narvaez a 43". 9. Siutsou s.t. 10. Cattaneo a 45".