Vuelta a San Juan, ecco Richeze allo sprint. Gaviria out, Ganna ancora leader

Google Plus

Richeze. Fonte: Tour de Suisse

Nella quarta tappa della Vuelta a San Juan 2018 Fernando Gaviria cade ed è costretto al ritiro, ma il suo compagno di squadra Maximiliano Ariel Richeze tiene alti i colori del Team Quick-Step Floors, aggiudicandosi la volata di Villa San Augustin. L'argentino trionfa dunque in casa, precedendo allo sprint due italiani, Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe). Buono anche il quinto posto di giornata di Niccolò Bonifazio della Bahrain-Merida. Leader della generale ancora il giovane azzurro Filippo Ganna (Team UAE Emirates), che evita rischi e cadute e mantiene il primato nella generale. Domani giorno di riposo, prima delle salite che decideranno la corsa.

La quarta tappa dell'edizione 2018 della Vuelta a San Juàn conduce il gruppo da San José Jachal a Villa San Agustín, per 182.8, su un percorso con diversi gran premi della montagna, ma tutti posizionati lontano dal traguardo. La fuga di giornata è animata inizialmente da sette corridori: Alex Cano (Coldeportes-Zenu), Gerardo Tivani (Municipalidad De Pocito), Alan Presa (Uruguay), Daniel Juárez (Asociacion Civil Mardan), Pablo Alarcón (Canel's-Specialized), Daniel Eaton (UnitedHealthcare) e Adrian Richeze (A.C.A. Virgen De Fatima), raggiunti poi da Robinson Oyola and José Santoyo. A quarantacinque chilometri dalla conclusione, ecco che la caduta che costringe al ritiro il colombiano Fernando Gaviria, miglior sprinter della corsa: insieme a lui va k.o. anche Escuela, ma la Quick-Step Floors continua a inseguire lo sprint, mentre gli organizzatori neutralizzano gli ultimi venticinque chilometri. La volata vede Maximiliano Ariel Richeze lanciato a tutta velocità dai suoi compagni di squadra: l'argentino parte da lontano, resiste al ritorno di Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e trionfa nella corsa di casa. Sul podio anche Matteo Pelucchi della Bora-Hansgrohe, mentre Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida) è quinto. Filippo Ganna conserva la maglia di leader della generale, che indosserà almeno fino alle ultime tre tappe: domani è infatti in programma un giorno di riposo.

Ordine d'arrivo. 1. Maximiliano Richeze in 4h 31' 48". 2. Nizzolo s.t. 3. Pelucchi s.t. 4. Raim s.t. 5. Bonifazio s.t. 6. Avila s.t. 7. Keukeleire s.t. 8. Mauro Richeze s.t. 9. Hodeg s.t. 10. McCabe s.t.

Classifica generale. 1. Ganna in 11h 30' 25". 2. Majka a 5". 3. Sevilla a 11". 4. Mendoza a 14". 5. Narvez a 43". 6. Siutsou s.t. 7. Cattaneo a 45". 8. Benoot a 50". 9. Cavagna s.t. 10. Torres a 52".