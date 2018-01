Google Plus

Vuelta a San Juan, acuto di Wallays nella sesta tappa. Fonte: Jelle Wallays/Twitter

Il belga Jelle Wallays si aggiudica la sesta tappa della Vuelta a San Juàn edizione 2018, trionfando in solitaria sul traguardo di Difunta Correa, al termine di una lunga fuga. Gran colpo da finisseur del corridore della Lotto-Soudal, che nel finale anticipa e stacca i compagni d'avventura, in una frazione caratterizzata dai ventagli, che le squadre dei velocisti non sono riuscite a controllare. L'argentino Gonzalo Najar (S.E.P. de San Juan) rimane leader della classifica generale, con cinquantuno secondi di vantaggio sullo spagnolo Oscar Sevilla del Team Medellin. Terzo l'azzurro Filippo Ganna della UAE Emirates, a 1'11", quando manca solo una tappa alla conclusione dell'ex Giro di San Luis.

La sesta tappa della Vuelta a San Juan 2018 conduce il gruppo da San Juan a Difunta Correa, per 152.6 chilometri complessivi. Percorso caratterizzato da due gran premi della montagna di terza categoria, ma soprattutto da tanto vento, che rende la corsa adatta alle fughe. Ci provano prima in cinque, Alexander Cataford (UnitedHealthcare), Atilio Pinno (Brazil), Enzo Moyano (Municipalidad de Pocito), Richard Mascarañas (Uruguay) e Zahiri Abderrahim (Trevigiani Phonix-Hemus), ma l'occasione giusta viene sfruttata poi da un altro drappello di attaccanti, composto da: Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo), Iljo Keisse (Quick-Step Floors), Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec), Mattia Bais (Italy), Josu Zabala (Caja Rural-Seguros RGA), Jelle Wallays (Lotto Soudal), Eduardo Sepulveda (Movistar Team), Travis McCabe, Tanner Putt e Carlos Alzate (UnitedHealthcare), Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito), Alan Presa (Uruguay), Jose Astiasaran (Asociacion Civil Mardan), Robigzon Oyola (Medellin), Adrian Richeze (A.C.A. Virgen De Fatima), Miguel Rubiano e Julio Camacho (Coldeportes-Zenu), che guadagnano intorno ai due minuti e mezzo sul gruppo. La reazione delle squadre dei velocisti è però tardiva, e il finale se lo giocano i battistrada, con Tim Wallays protagonista dello scatto buono nel momento cruciale della corsa. Il belga della Lotto-Soudal brucia tutti, a partire da Robigzon Oyola (Medellina) e Travis McCabe (United Healthcare), rispettivamente secondi e terzi, mentre da dietro il leader della generale Gonzalo Najar perde qualcosa nei confronti di Oscar Sevilla ma mantiene la maglia. Ancora sul podio virtuale Filippo Ganna (Team UAE Emirates), a una tappa dalal conclusione della Vuelta a San Juàn.

Ordine d'arrivo. 1. Wallays in 3h 15' 28". 2. Oyola a 2". 3. McCabe s.t. 4. Keisse s.t. 5. Sepulveda s.t. 6. Rubiano s.t. 7. Tiviani s.t. 8. Alafaci s.t. 9. Masnada s.t. 10. Bais a 12".

Classifica generale. 1. Najar in 19h 03' 43". 2. Sevilla a 51". 3. Ganna a 1'11". 4. Torres a 1'41". 5. Majka a 2'00". 6. Benoot a 2'01". 7. Mendoza a 2'11". 8. D. Quintana a 2'58". 9. Siutsou a 3'19". 10. Cavagna a 3'26".