Volta a la Comunitat Valenciana, colpo Valverde: tappa e maglia

Alejandro Valverde in maglia amarillo. Fonte: Volta a La Comunitat Valenciana/Twitter

Rientro col botto per Alejandro Valverde a La Volta a la Comunitat Valenciana 2018. Nella seconda tappa, con arrivo posto ad Albuixech, il corridore murciano della Movistar ha promosso la fuga giusta sull'Alto de Garbì, a oltre trenta chilometri dalla conclusione, insieme allo spagnolo Luis Leòn Sanchez e al danese Jakob Fugslang dell'Astana, per poi fulminarli agevolmente allo sprint. Quarto, a regolare il gruppetto degli inseguitori, l'azzurro Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), davanti al belga Greg Van Avermaet (BMC). Valverde torna così a vincere (successo numero novantacinque in carriera per l'Embatido) dopo mesi di assenza, seguiti alla frattura della tibia patita durante il cronoprologo di Dusseldorf all'ultimo Tour de France, agguantando anche la maglia di leader della classifica generale. Domani cronometro a squadre di 23.2 km, su percorso pianeggiante.

La seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018 conduce il gruppo da Bétera a Albuixech, per 154 km complessivi. Frazione mossa, con cinque gran premi della montagna da affrontare in sequenza: Pico del Aguila (terza categoria) La Nevera (terza categoria), Alcudia de Veo (terza categoria), Eslida (prima categoria) e Garbi (prima categoria), quest'ultimo posto a una trentina di chilometri dalla conclusione. La fuga di giornata si compone ben presto di cinque corridori: Bryan Nauleau (Direct Energie), Garikoitz Bravo (Euskadi–Murias), Mathias Van Gompel (Sport Vlaanderen–Baloise), Jesus Alberto Rubio (Inteja Dominican) e Jon Ander Insausti (Euskadi), che guadagnano anche sette minuti sul gruppo dei migliori, salvo farsi riassorbire alla spicciolata sulla varie ascese del percorso. Sulle prime rampe dell'Alto de Garbì, ecco il ricongiungimento definitivo, prologo all'accelerazione di Alejandro Valverde (Movistar), Luis Leòn Sanchez e Jakob Fuglsang (Astana). Il trio al comando trova l'accordo giusto, tiene a distanza il resto del gruppo e si gioca la vittoria di tappa in volata. Inevitabile il successo di Valverde allo sprint, che precede nettamente il connazionale Sanchez e il danese Fuglsang. A diciannove secondi giunge il drappello dei migliori, regolato da Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) sul belga Greg Van Avermaet (BMC). A chiudere la top ten di giornata il britannico Adam Yates della Mitchelton-Scott. Valverde torna dunque alla vittoria dopo circa sette mesi di stop e si prende la maglia di leader della generale, da difendere nella cronosquadre di domani, che la sua Movistar dovrà disputare da protagonista.

Ordine d'arrivo. 1. Valverde in 3h 53' 55". 2. L.L. Sanchez s.t. 3. Fuglsang s.t. 4. Visconti a 19". 5. Van Avermaet s.t. 6. Kudus s.t. 7. Pello Bilbao s.t. 8. Vuillermoz s.t. 9. Hermans s.t. 10. A. Yates s.t.

Classifica generale. 1. Valverde in 5h 27' 58". 2. L.L. Sanchez a 4". 3. Fuglsang a 6". 4. Poels a 29". 5. Rosa s.t. 6. Pello Bilbao s.t. 7. Van Avermaet s.t. 8. Roglic s.t. 9. Bookwalter s.t. 10. Antunes s.t.