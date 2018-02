Volta a la Comunitat Valenciana, la BMC vince una cronosquadre farsa

Il Team BMC sul podio della Vuelta a la Comunitat Valenciana. Fonte: Vuelta a la Comunitat Valenciana/Twitter

Vittoria sostanzialmente inutile del Team BMC nella cronometro a squadre di Calpe, a la Volta a la Comunitat Valenciana 2018. Il team elvetico-americano ha fatto infatti segnare il miglior tempo tra le squadre in gara ma, a causa delle condizioni atmosferiche che hanno reso viscido e pericoloso il tracciato, gli organizzazatori della corsa hanno deciso di neutralizzare tutti i tempi. Successo dunque platonico, che non ha effetti sulla classifica generale, che continua a vedere in maglia amarillo Alejandro Valverde, vincitore della frazione di ieri, davanti a Luis Leòn Sanchez e a Jakob Fuglsang dell'Astana, staccati rispettivamente di quattro e sei secondi. Domani arrivo in quota, meteo permettendo, sull'Alto de la Canteras.

La terza tappa dell'edizione 2018 de la Volta a la Comunitat Valenciana è una cronometro a squadra, da Poble Nou de Benitatxell a Calpe, di 23.2 km, su percorso pianeggiante. Già dal mattino, a causa delle condizioni atmosferiche avverse, inizia a farsi largo l'ipotesi della cancellazione della frazione: troppo pericoloso correre con bici da cronometro su un tracciato viscido e scivoloso. Gli organizzatori optano invece per una scelta di compromesso: si parte, con la cronometro valida solo ai fini dell'assegnazione della tappa, ma senza intaccare i tempi della classifica generale. Va dunque in scena una prova in cui nessuno spinge più di tanto, consapevole che si tratta di un allenamento in cui è importante non cadere. Chi prende sul serio la corsa è il Team BMC, che domina in 27'24", staccando l'Astana e le altre squadre di oltre un minuto. Alla squadra rossonera l'unica soddisfazione di essersi aggiudicata la frazione, con nessuna conseguenza sulla classifica generale. Alejandro Valverde resta dunque leader, con quattro secondi di vantaggio sul connazionale Luis Leòn Sanchez e sul danese Jakob Fuglsang, entrambi dell'Astana, rispettivamene a quattro e sei secondi. Quarto l'olandese Poels del Team Sky, a ventinove secondi. Domani tappa di montagna, con arrivo in quota.

Ordine d'arrivo. 1. BMC in 27' 24". 2. Astana a 1'08". 3. AG2R La Mondiale a 1'12". 4. CCC Sprandi Polkowice a 1'36". 5. Gazprom-Rusvelo s.t. 6. Katusha-Alpecin a 1'43". 7. Euskadi a 1'46". 8. Sport Vlaanderen-Baloise a 1'54". 9. Cofidis a 2'14". 10. Direct Energie a 2'15".

Classifica generale. 1. Valverde in 8h 27' 58". 2. L.L. Sanchez a 4". 3. Fuglsang a 6". 4. Poels a 29". 5. Rosa s.t. 6. Pello Bilbao s.t. 7. Van Avermaet s.t. 8. De La Cruz s.t. 9. Roglic s.t. 10. Bookwalter s.t.