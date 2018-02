Volta a la Comunitat Valenciana, Valverde vince anche in salita

Alejandro Valverde solo all'arrivo della quarta tappa. Fonte: Volta a La Comunitat Valenciana/Twitter

Lo spagnolo Alejandro Valverde bissa il successo di due giorni fa ad Albuixech, imponendosi anche nella tappa regina de la Volta a la Comunitat Valenciana 2018 - la quarta - sul traguardo in quota dell'Alto de las Canteras, grazie a un'imperiosa accelerazione nel finale. Battuti il britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) staccato di quattro secondi, e l'altro spagnolo Luis Leòn Sanchez dell'Astana, terzo a cinque secondi. In classifica generale il murciano della Movistar consolida così la sua leadership in maglia amarillo, quando manca solo una tappa alla fine della corsa (Sanchez secondo a tredici secondi, il danese Jakob Fuglsang terzo a ventisei). Domani chiusura a Valencia.

La quarta tappa dell'edizione 2018 della Volta a la Comunitat Valenciana conduce il gruppo da Orihuela all'Alto de las Canteras, per 184.5 km complessivi. Percorso duro, che prevede l'ascesa di cinque gran premi della montagna: La Garganta (terza categoria), Maigmo (seconda categoria), Tibi (seconda categoria), Carrasqueta (prima categoria) e Alto de Benillup (terza categoria, da affrontare due volte), prima della salita finale. Dopo settanta chilometri di corsa, ecco formarsi la fuga giusta, composta da sette corridori: Vasil Kiryenka (Team Sky), Reto Hollestein (Team Katusha Alpecin), Cristian Rodríguez (Caja Rural-Seguros RGA), Egoitz Sáez (Team Euskadi), Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise), Juan Camacho (Polartec-Kometa) e Ion Insausti (Team Euskadi), tutti tenuti a tiro dal gruppo che mantiene il distacco entro i tre minuti. E' poi il Team Sky a lanciare all'attacco il polacco Michal Kwiatkowski, che raggiunge i battistrada, mentre ai venti chilometri dalla conclusione ci provano anche Cyril Gautier (AG2R La Mondiale), Giovanni Visconti (Bahrain–Merida) e Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac). Il corridore siciliano tenta di involarsi da solo in salita verso la vittoria, ma viene ripreso a tre chilometri dall'arrivo, con l'Astana che aumenta il ritmo. Amaro Antunes (CCC Sprandi Polkowice) e Pello Bilbao (Astana) scattano nel finale, anche se l'allungo buono sembra quello di Adam Yates del Team Mitchelton-Scott. Sembra, perchè nelle ultime centinaia di metri Alejandro Valverde (Movistar) parte in contropiede, e con una volata lunghissima vince per distacco, davanti allo stesso corridore britannico e al connazionale Luis Leòn Sanchez (Astana). L'Embatido consolida così il primato nella generale, conserva la maglia amarillo di leader della corsa, in attesa di essere incoronato vincitore domani a Valencia, sede di arrivo di una tappa mossa ma non per scalatori.

Ordine d'arrivo. 1. Valverde in 4h 48' 35". 2. A. Yates a 4". 3. L.L. Sanchez a 5". 4. Herrada a 9". 5. Roglic a 10". 6. Fuglsang a 11". 7. Pello Bilbao a 15". 8. Kreuziger a 18". 9. Frankiny a 24". 10. Hermans a 30".

Classifica generale. 1. Valverde in 13h 16' 23". 2. L.L. Sanchez a 14". 3. Fuglsang a 26". 4. A. Yates a 37". 5. Herrada a 48". 6. Roglic a 49". 7. Pello Bilbao a 54". 8. Kreuziger a 57". 9. Frankiny a 1'03". 10. Antunes a 1'09".