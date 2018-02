Volta a la Comunitat Valenciana, Valverde si aggiudica la corsa. Ultima tappa a Roelandts

Il podio finale della Volta a la Comunitat Valenciana. Fonte: Volta a la Comunitat Valenciana/Twitter

Dopo oltre sei mesi di assenza, causati della frattura della tibia subita nel cronoprologo di Dusseldorf dell'ultima edizione del Tour de France, Alejandro Valverde rientra alla grande in gruppo, aggiudicandosi due tappe e la classifica finale della Volta a la Comunitat Valenciana 2018. Vinte le uniche due frazioni dove si poteva fare la differenza (stante la neutralizzazione dei tempi della cronometro a squadre), il murciano della Movistar ha controllato il resto della manifestazione, che si è chiusa oggi a Valencia, con l'ultima tappa, vinta dal belga della BMC Jurgen Roelandts, che ha battuto allo sprint l'olandese Danny Van Poppel (Lotto-Jumbo). Sul podio finale anche un altro spagnolo, Luis Leòn Sanchez, e il danese Jakob Fuglsang, entrambi del Team Astana.

La quinta e ultima tappa dell'edizione 2018 della Volta a la Comunitat Valenciana conduce il gruppo da Paterna a Valencia, per 135.2 km complessivi. Frazione sprint, mossa nella prima parte, ma che nel finale ben si adatta ai velocisti. Giornata piovosa nei pressi di Valencia, caratterizzata ancora una volta da una lunga fuga. A provarci sono in sei: Michal Kwiatkowski (Team Sky), Stefan Küng (BMC Racing), Domen Novak (Bahrain-Merida), Rein Taaramae (Direct Energie), Thomas Sprengers (Port Vlaanderen-Baloise) e Jan Tratnik (CC Sprandi Polkowice), che guadagnano un vantaggio consistente sul gruppo tirato dalla Movistar. In vetta all'ultima salita, il gran premio della montagna di seconda categoria di Oronet, lo svizzero Stefan Küng se ne va da solo, proseguendo anche in discesa e pianura, sfruttando le sue doti di grande cronoman. Ma da dietro si organizzano l'AG2R La Mondiale e la Katusha-Alpecin, che frustrano il tentativo dell'elvetico della BMC, ripreso a dieci chilometri dal traguardo (nel mezzo, un attacco di Ian Stannard del Team Sky). Inevitabile dunque la volata a ranghi compatti, che il campione belga Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) prova a tirare per il compagno di squadra Clement Venturini. Naesen scivola però nell'ultima curva, causa asfalto viscido, aprendo la strada al connazionale Jurgen Roelandts (Team BMC), che è il più lesto ad approfittare del buco creatosi e a resistere fino alla linea d'arrivo alla rimonta dell'olandese Danny Van Poppel (Lotto-Jumbo). Sul podio è festa grande per Alejandro Valverde (Movistar), che si aggiudica la corsa e si prende l'ultima maglia amarillo, precedendo in classifica generale Luis Leòn Sanchez e Jakob Fuglsang dell'Astana.

Ordine d'arrivo. 1. Roelandts in 2h 58' 26". 2. Van Poppel s.t. 3. Venturini a 1". 4. Soto Martinez s.t. 5. Planckaert s.t. 6. Noppe s.t. 7. Canola s.t. 8. Gidich s.t. 9. Koch s.t. 10. Hofstetter s.t.

Classifica generale. 1. Valverde in 16h 14' 53". 2. L.L. Sanchez a 14". 3. Fuglsang a 26". 4. A. Yates a 37". 5. Herrada a 48". 6. Roglic a 49". 7. Pello Bilbao a 54". 8. Kreuziger a 57". 9. Frankiny a 1'03". 10. Antunes a 1'09".