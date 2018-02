Dubai Tour 2018, il percorso tappa per tappa

Mark Cavendish. Fonte: Dubai Tour/Twitter

Prende il via domani l'edizione 2018 del Dubai Tour, breve corsa a tappe che si svolge in mezzo al deserto degli Emirati. Cinque frazioni, di cui quattro per velocisti, per testare la condizione invernale di alcuni tra i migliori sprinter al mondo, e per assistere all'esordio di Vincenzo Nibali. Il siciliano della Bahrain-Merida è infatti ai nastri di partenza della corsa del deserto, dopo essere stato costretto a dare forfait alla Vuelta a San Juan a causa di una sindrome influenzale. Per Nibali ci sarà l'occasione di provarci in salita, nella quarta tappa, con arrivo ad Hatta Dam, mentre il resto della manifestazione dovrebbe essere una continua lotta tra ruote veloci: spazio infatti ai vari Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), Mark Cavendish (Dimension Data), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) e Nacer Bouhanni (Cofidis). Per i colori italiani, chances di vittoria affidate a Elia Viviani (Quick-Step Floors) e a Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Di seguito, il percorso del Dubai Tour 2018:

1^ tappa (martedì 6 febbraio). Dubai - Palm Jumeirah (167 km). Si parte con una frazione completamente pianeggiante, in cui i velocisti si daranno battaglia già dagli sprint intermedi.

2^ tappa (mercoledì 7 febbraio). Dubai - Ras Al Khaimah (190 km). Altra tappa per sprinter, su percorso completamente piatto.

3^ tappa (giovedì 8 febbraio). Dubai - Fujairah (183 km). Solo un breve e dolce strappo, a una sessantina di chilometri dalla conclusione, a caratterizzare la terza frazione del Dubai Tour, che anche sul traguardo di Fujairah dovrebbe vedere protagonisti i velocisti.

4^ tappa (venerdì 9 febbraio). Dubai - Hatta/Hatta Dam (172 km). Unica frazione con arrivo in salita, quello di Hatta Dam, in cui sono le ultime centinaia di metri, con pendenze tra il 12 e il 17% a fare la differenza. Ascesa di circa cinque chilometri, i primi pedalabili. Tappa che lo scorso anno fu cancellata a causa del forte vento.

5^ tappa (sabato 10 febbraio). Dubai - Dubai (129 km). Passerella intorno ai grattacieli di Dubai, per l'ultima volata tra i big e per incoronare il vincitore della corsa.